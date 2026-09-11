Galería | Así es el Madring, el circuito que acoge el Gran Premio de España de Fórmula 1

Madrid vuelve a rugir con la Fórmula 1 más de cuatro décadas después. El Madring estrena protagonismo con un trazado espectacular, una curva peraltada de 24 grados y miles de aficionados dispuestos a vivir el regreso del Gran Premio de España a la capital. Estas son las imágenes del nuevo circuito madrileño.

Han tenido que pasar más de 40 años para que la Fórmula 1 regrese a Madrid. Del 11 al 13 de septiembre, la capital española acoge el Gran Premio de España en el nuevo Madring, un trazado construido junto a IFEMA que ya concentra todas las miradas del mundo del motor.

Una de sus grandes señas de identidad es su curva peraltada con una inclinación de 24 grados, la más pronunciada del Mundial de Fórmula 1. Un desafío añadido para los pilotos, que afrontan un circuito todavía nuevo y que destaca por su exigencia y por la dificultad de memorizar sus 22 curvas.

Durante el fin de semana, más de 200.000 aficionados pasarán por el recinto madrileño para disfrutar de la velocidad y de un regreso histórico. Entre los grandes protagonistas estarán los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, dos de los pilotos que concentran buena parte de la atención de la afición local.