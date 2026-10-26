Harry Kane y Alexia Putellas levantan el Balón de Oro

El fútbol mundial ha coronado este lunes a sus dos grandes protagonistas de 2026. Harry Kane y Alexia Putellas se han alzado con el Balón de Oro en las categorías masculina y femenina, respectivamente, en una gala que reconoce sus destacadas temporadas. Mientras el delantero inglés conquista el prestigioso galardón, la centrocampista española suma el tercero de su carrera, tras los conseguidos en 2021 y 2022, y prolonga la hegemonía del fútbol femenino español en estos premios.

Primero para el inglés

La constancia y el gol tienen premio. Harry Kane se ha proclamado ganador del Balón de Oro 2026 después de completar una de las mejores temporadas de su carrera profesional. El delantero inglés del Bayern de Múnich recibe así el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial tras una campaña en la que sus registros goleadores marcaron diferencias tanto en Alemania como en Europa.

A sus 33 años, Kane ha firmado una temporada 2025-2026 difícil de igualar. El delantero inglés consiguió 61 goles en 51 partidos oficiales con el Bayern de Múnich, una cifra que refleja su extraordinaria regularidad y su capacidad para decidir encuentros en todas las competiciones.

En la Bundesliga, el atacante volvió a demostrar su instinto goleador con 36 tantos en 31 partidos, unos registros que le permitieron conquistar la Bota de Oro europea. Además, su aportación resultó fundamental para que el Bayern se proclamase campeón de la liga alemana y levantase también la Copa de Alemania y la Supercopa.

Una temporada para reivindicarse en Europa

La Champions League también fue escenario de las exhibiciones goleadoras del internacional inglés. Kane anotó 14 goles en 13 encuentros de la máxima competición continental, liderando el ataque de un Bayern que alcanzó las semifinales, donde cayó eliminado ante el París Saint-Germain.

Su temporada no se limitó a marcar goles. El delantero volvió a demostrar su capacidad para participar en la elaboración del juego, asociarse con sus compañeros y generar espacios, características que lo han convertido en uno de los atacantes más completos del fútbol europeo.

En el plano internacional, Kane también ejerció como referente de Inglaterra durante el Mundial de 2026, en el que la selección inglesa terminó en tercera posición.

El Balón de Oro supone la culminación de una trayectoria marcada por la regularidad y el talento goleador. Después de años acumulando cifras extraordinarias tanto en el Tottenham como en el Bayern, Harry Kane recibe finalmente el reconocimiento individual más importante de su carrera, consolidando su lugar entre los grandes delanteros de su generación.

Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro

Por su parte, la futbolista española Alexia Putellas ha sido galardonada este lunes con el Balón de Oro 2026, un reconocimiento que recibe por tercera vez en su carrera después de sus victorias en 2021 y 2022. La centrocampista vuelve así a situarse entre las grandes protagonistas del fútbol mundial y prolonga el dominio español en el premio individual más prestigioso de este deporte.

Actualmente en las filas del London City Lionesses inglés, Putellas ha sido reconocida por su extraordinaria temporada con el FC Barcelona Femení, conjunto con el que conquistó todos los títulos en juego.

Entre sus mayores logros destaca su cuarta Liga de Campeones, competición en la que fue elegida mejor jugadora gracias a sus actuaciones decisivas durante el torneo.

Seis Balones de Oro consecutivos para el fútbol español

Con este reconocimiento, Putellas sucede en el palmarés a Aitana Bonmatí, ganadora de las tres ediciones anteriores, y recupera un galardón que ya había conquistado en dos ocasiones consecutivas.

El triunfo supone además que una futbolista española haya ganado el Balón de Oro femenino en las seis últimas ediciones, desde 2021 hasta 2026.

Putellas y Bonmatí se han repartido todos estos reconocimientos, consolidando el protagonismo del fútbol femenino español en la élite internacional.

Con su tercer Balón de Oro, Alexia Putellas iguala los tres galardones de Aitana Bonmatí y reafirma su posición como una de las grandes figuras de la historia del fútbol femenino.