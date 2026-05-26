Iago Aspas confirma que será su última temporada en el Celta: "Ni yendo a la Champions"

Iago Aspas firma su acuerdo de renovación, la última de su carrera con el Celta

El delantero y capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, ha confirmado este martes que la temporada 2026-27 será la última de su carrera como futbolista profesional, tras oficializar su renovación con el club gallego.

El anuncio se produjo durante una rueda de prensa en el Salón Regio de A Sede, en un acto en el que también participaron la presidenta del club, Marián Mouriño, y el director de fútbol, Marco Garcés.

Decisión meditada tras evaluar su rendimiento

Aspas explicó que tomó la decisión tras valorar su estado físico y su aportación al equipo en el tramo final de la temporada, especialmente antes del partido frente al Atlético de Madrid.

El capitán celeste señaló que esperó a comprobar si seguía siendo “útil” para el equipo antes de comprometer su continuidad, asegurando que en el último mes y medio se sintió en buena forma y con capacidad para seguir aportando.

El delantero gallego, que cumplirá 39 años próximamente, afirmó que esta será su última campaña y descartó cualquier ampliación de su carrera más allá de 2027, incluso en caso de disputar la Champions League, competición que nunca ha jugado.

Aspas destacó también el momento deportivo del club, que ha logrado clasificarse para la Europa League, y calificó la temporada como “preciosa” y “de matrícula de honor”.

Un último curso con sabor especial

De cara al próximo año, el capitán del Celta subrayó la ilusión por el regreso a competiciones europeas y por la posibilidad de disputar nuevamente el derbi gallego, un partido que definió como especial para jugadores y aficiones.

El futbolista cerrará así una trayectoria marcada por su fuerte vínculo con el club vigués, al que ha representado como una de sus grandes figuras históricas.