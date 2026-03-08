Ilia Topuria estará presente en la velada de la UFC en la Casa Blanca
BUSCANDO EL 18-0
El peleador hispano-georgiano, Ilia Topuria, vuelve a protagonizar una cartelera de la UFC al confirmarse su combate con el estadounidense Justin Gaethje como la pelea estelar del próximo mes de junio
Ilia Topuria protagonizará la pelea estelar o main event de UFC Fight Night Freedom Fights 250 - The White House al regresar casi un año después al octágono a defender el título de campeón de peso ligero ante el estadounidense Justin Gaethje.
El hispano georgiano se verá las caras con el estadounidense quien ostenta el título de campeón interino después de que Topuria estuviera alejado de los combates para atender problemas personales y cuidar su salud mental.
Este evento tan solo contará con 6 peleas donde la de Ilia Topuria será el main event y donde el brasileño Alex Pereira también defenderá su título de campeón interino de peso pesado ante el francés Cyril Gane.
Esto se anunció esta madrugada durante el UFC 326 donde Charles Oliveira derrotó a Max Holloway, ambos anteriores rivales de Ilia Topuria, por el cinturón BMF.
Detalles de UFC Freedom Fights 250
Este evento será el próximo 14 de junio y tendrá como escenario los jardines de la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Coincidiendo con el 250 aniversario de los Estados Unidos y donde se estima que el gasto sea superior a los 60 millones de dólares.
El octágono estará en el exterior de la Casa Blanca y se espera que hayan 5.000 espectadores presenciando dicho evento.
Los otros combates serán:
- Sean O Mailley contra Aiemann Zahabi en la categoría de peso gallo
- Mauricio Ruffy contra Michael Chandler en la categoría de peso ligero
- Bo Nickal contra Kyle Daukaus en la categoría de peso medio
- Diego Lopes contra Steve García en la categoría de peso pluma
