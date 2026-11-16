¿Sabe usted que un joven talento del Real Madrid tiene raíces en O Barco?

¿Sabe usted que un joven jugador de baloncesto que debutaba recientemente con el equipo del Real Madrid, club a cuyas categorías inferiores se incorporó en 2023, tiene familia en O Barco? ¿Que de nombre Pablo Mera, y con solo 16 años, ya conoce lo que es competir en un equipo de la Liga Endesa? ¿Que su tío y padrino reside en la villa valdeorresa y que sus primos son barquenses de pura cepa?