Lamine Yamal ondea una bandera palestina durante la rúa del Barça mientras que Flick marca distancias

Lamine Yamal, durante la rúa de celebración del título de La Liga del FC Barcelona, ondeando una bandera palestina desde lo alto del autobús.

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, protagonizó uno de los momentos más comentados de la celebración del título de La Liga del conjunto azulgrana al ondear una bandera palestina desde lo alto del autobús descapotable durante la rúa por las calles de Barcelona.

La imagen, captada en pleno desfile de celebración, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un intenso debate entre aficionados y usuarios, convirtiéndose en uno de los gestos más compartidos de la jornada festiva del club.

La celebración del título del FC Barcelona reunió a cientos de miles de aficionados en la capital catalana, en un recorrido en el que jugadores y cuerpo técnico compartieron el trofeo con la afición entre cánticos, música y festejos. En ese contexto, Yamal apareció en la parte superior del autobús con la bandera palestina, una escena que destacó por encima del resto de imágenes de la jornada.

Reacciones divididas en redes sociales

El gesto del joven futbolista ha generado una amplia variedad de reacciones en redes sociales, desde mensajes de apoyo hasta críticas, reabriendo el debate sobre la presencia de posicionamientos políticos en eventos deportivos.

Entre las primeras reacciones públicas destacó la del diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien valoró positivamente la acción del jugador en redes sociales.

Flick marca distancia con el gesto de Lamine: “Son cosas que no me gustan, pero es su decisión”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha referido este martes al gesto de Lamine Yamal ondeando una bandera palestina durante la rúa de celebración del título de La Liga, asegurando que no comparte este tipo de expresiones en un contexto festivo del club, aunque ha subrayado que respeta la decisión del jugador.

“Son cosas que no me gustan —temas políticos—, pero he hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión”, ha explicado Flick en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés, donde también ha recalcado que el objetivo del equipo es centrarse en el fútbol y en la afición.

El técnico alemán ha añadido que la celebración del Barça fue “muy emotiva” y ha destacado la conexión del equipo con la afición tras conquistar el título de La Liga.