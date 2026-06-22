Lamine Yamal tras el partido contra Arabia: "Hemos sacado una buena ventaja y he podido descansar"

Lamine Yamal, de España, hace un gesto durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Arabia Saudita en el Estadio de Atlanta el 21 de junio de 2026 en Atlanta, Georgia.

El extremo de la selección española reconoció que sí estaban “picados” y por eso se “desquitaron” contra Arabia Saudí, para recordar que son “favoritos” al título.

“Queríamos desquitarnos, se han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España. Somos los mismos, pero el primer partido tuvimos un tropiezo. Muy contento, muy feliz, seguiremos así”, dijo el atacante en la zona mixta del estadio.

El atacante, recién recuperado de lesión, fue novedad en el once, pendientes todos de cuántos minutos tendría: “Hemos sacado una buena ventaja en la primera parte y he podido descansar. Si hubiera sido la final hubiese estado al 100%, pero no somos tontos. No iba a estar al 100% con 3-0 en el minuto 40. Hay que tener cabeza, pero para eso está el míster, para que me dé calma”.

“El cariño que me están dando es increíble, me hace salir con más fuerza. Marcar mi primer gol en el Mundial ha sido especial”, añadió. Además, Lamine recordó que siguen siendo favoritos no solo por él: “Rodri, Pedri, tenemos a Nico, Olmo, Mikel, Cucurella, todos somos muy buenos. Somos jugadores de talla mundial y por eso somos favoritos”.

Mikel Oyarzabal: "Felices por las sensaciones que hemos tenido en el campo"

El bigoleador español se mostró “muy contento”, aunque no quiso hablar de “reivindicarse” en el plano personal, ya que siempre se sintió “querido”. “Felices de haberle dado la vuelta a la situación y las sensaciones que hemos tenido dentro del campo. Contento de haber podido ayudar al equipo. El otro día me tocó tocar menos balón, estar menos activo, estar menos presente, pero de otra manera ayudé lo que podía. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien”, dijo el referente ofensivo del equipo nacional.

Álex Baena: "Estábamos muy tranquilos, incluso con el ruido de fuera"

Baena fue una de las sorpresas del once y terminó satisfecho: “Creo que también el otro día no merecimos la victoria aunque no fuese nuestro mejor partido. Pero nosotros estábamos muy tranquilos, incluso con el ruido que había afuera. Estábamos tranquilos preparando el partido y la verdad que ha salido a la perfección”. También decía que “tenemos mucho potencial ofensivamente, es muy difícil dejarnos sin meter un gol. Lo más importante en un torneo como este es dejar nuestra portería a cero”.

Georgios Donis,seleccionador de Arabia Saudí: "Nos hemos enfrentado a una de las mejores selecciones"

Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, resumió la derrota en que se ha enfrentado a un “equipo excelente” y su conjunto no ha logrado la solidez defensiva suficiente para contenerlo. “La repuesta es que nos hemos enfrentado a un equipo excelente, a una de las mejores selecciones. Hemos decidido jugar con una línea de cinco, en un bloque bajo, y tratar de ser lo más sólidos posibles. No hemos defendido bien nuestra área”, lamentó en la rueda de prensa.

“Ante todo no hemos sido sólidos para detener a España cerca de nuestra área. Hemos cometido muchos errores”, reiteró. El técnico saudí añadió que “cuando aplicas un bloque bajo tienes que ser muy sólido. Ese ha sido nuestro principal problema. Lo mismo que vimos con Uruguay en la segunda mitad”.

Habló de Lamine Yamal: “Cuando hay jugadores con características individuales como las suyas, tan desequilibrantes, pueden marcar la diferencia. Estamos hablando de un jugador con muchas cualidades, muy rápido, desbordante. Es muy influyente en este equipo”.