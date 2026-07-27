Lando Norris se acuerda de ganar en Hungría

El piloto británico Lando Norris (McLaren) logró la victoria en la carrera del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron decimocuarto y decimonoveno, respectivamente, con el asturiano confirmando la mejoría de su monoplaza y el madrileño ascendiendo al puesto 18 tras una sanción a Bearman con la prueba acabada.

En Hungaroring, el vigente campeón del mundo celebró su primer triunfo del año justo antes del parón veraniego, todo tras una carrera sólida en la que la alegría en Woking no pudo ser total por un problema en la caja de cambios del australiano Oscar Piastri cuando luchaba con su compañero por la victoria.

La cruz fue para Ferrari, que en un circuito en el que se presentaba como el coche más rápido no fue capaz de meter a ninguno de sus dos monoplazas en el podio, en parte por el error de parar a ambos bajo “virtual safety car”. El británico Lewis Hamilton cruzó la meta cuarto, aunque perdió la posición con su compañero, el monegasco Charles Leclerc, por exceder el límite de velocidad en el “pitlane”.

Con estos resultados, Antonelli, tercero, se marcha al mes de vacaciones en lo más alto de la general del Mundial de Pilotos con 219 puntos, 50 más que Hamilton (169) y 59 de ventaja sobre el también británico George Russell (Mercedes), que solo pudo ser séptimo en el trazado magiar (160).

Sin la amenaza de los dos primeros clasificados del campeonato, el británico Lewis Hamilton y el italiano Kimi Antonelli, sancionados con tres puestos en la parrilla -el primero por bloquear a Oscar Piastri en su vuelta de Q3 y el segundo por no respetar banderas amarillas-, el “poleman” Norris, en cambio, se vio superado una vez apagados los semáforos por su compañero de garaje, un Piastri que consiguió situarse en cabeza de carrera.

Poco después se metía en garajes Verstappen y Ferrari confirmaba el “undercut” sobre el tetracampeón, que dejaba a Hamilton por delante. Aún así, un giro después, el holandés recuperaba su posición al superar a la vez a Lawson y al inglés por el interior en un golpe demoledor. Por delante, Norris se acercaba a Piastri, con los dos McLaren abriendo hueco sobre el resto.

Reclamaciones

“Voy mucho más rápido”, afirmaba Norris por radio a su equipo en la vuelta 33, poco antes del ecuador de la cita, a la espera de que este ordenase a Piastri que se dejase pasar. La parada del oceánico solo un giro más tarde le dejaba al frente de la prueba, en la que siguió por delante tras su paso por boxes gracias en parte a un incidente de su compañero con el doblado Sainz. Norris volvió a la primera posición tras adelantar a Antonelli, y en la vuelta 56, a 14 para el final, aparecía por primera vez el “virtual safety car” por una avería en la caja de cambios de Piastri, que quedaba fuera de carrera. La situación perfecta para el vigente campeón del mundo, que se encontraba con parada gratis.

Con Verstappen segundo, la lucha por el podio la protagonizaron Hamilton y Antonelli, envueltos en una pelea por la posición y que se saldó a favor del transalpino por una sanción de cinco segundos al de la “Scuderia” por exceder la velocidad permitida en el “pitlane”. La amenaza ahora era Leclerc, que marchaba a 4,8 segundos de su colega en el “Cavallino Rampante” y que, finalmente, logró recortar todavía más la distancia para garantizarse la cuarta plaza.