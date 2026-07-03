Luis de la Fuente, el seleccionador español: “Estoy feliz, pero hay que seguir mejorando”

El seleccionador español, Luis de la Fuente, estaba muy satisfecho por la victoria conseguida ante Austria, la clasificación para la siguiente ronda y también el nivel de juego del equipo al que entrena. “Estábamos mentalizados para el partido más importante, sabemos cómo funcionan estas eliminatorias y estábamos muy atentos por todo lo que había acontecido en los días anteriores, en los partidos previos. Y hoy creo que hemos visto un grandísimo partido”, decía el técnico riojano. Y añadía: “Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos rozado casi la perfección, pero hay que seguir mejorando”.

Preguntado por los detalles del partido en los que considere que La Roja puede mejorar, De la Fuente tiene claro que los próximos rivales exigirán una versión todavía mejor para seguir adelante en el torneo: “Cada partido ahora va a ser más complicado. En octavos de final, los rivales ya son todavía más exigentes. ¿Por qué? Pues porque estamos en una fase ya muy importante. Solo quedamos 16 equipos, o vamos a quedar, y desde luego nuestra mentalidad siempre es de mejorar. Y siempre se puede mejorar porque además este equipo lo demanda. Esa es la gran baza de estos jugadores, que siempre quieren más y más”.

El goleador

Mikel Oyarzabal, que va de doblete en doblete, fue, de nuevo, uno de los claros protagonistas del partido. Titular indiscutible en esta selección y una de las claves para pensar en positivo en lo que viene por delante. “Bueno, pues otro día más demuestra el potencial futbolístico que tiene. El reconocimiento que debería tener, que lo tiene ya, pero que hay que dárselo día a día, hoy hay que hacerlo aquí. Y el resto de compañeros exactamente igual. Han hecho un partido extraordinario todos y estoy feliz por ellos porque los que han salido también en sustitución de compañeros han estado a una gran altura”, elogiaba De la Fuente al artillero de la Real Sociedad, pero enfocado en el rendimiento colectivo de la selección.