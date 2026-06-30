Marcos Llorente, futbolista de la selección de España: “Hemos mejorado, aunque hay que corregir errores”

El jugador de la selección española de fútbol Marcos Llorente dejó claro que no está pendiente del cuadro de la fase eliminatoria del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá porque “hay que ir paso a paso y sería un error”, y también habló de su entendimiento con Lamine Yamal, que cree que “no necesita mucha ayuda”.

“El camino no lo miro porque hay que ir paso a paso y creo que sería un error, aparte estás imaginando cosas que no han pasado. Por lo menos yo, estoy centrado en Austria y creo que sería un error estar pensando todo el rato en el siguiente rival, que es algo muy común porque cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase Austria, pues ya imaginaremos. Nosotros estamos mejorando, aunque también tenemos que corregir errores”, señaló Llorente en rueda de prensa.

El jugador del Atlético de Madrid confesó que no está “viendo” mucho del Mundial, pero que hay selecciones como Francia y Portugal que las ve a buen nivel. “Cualquier selección hoy en día te pone las cosas complicadas si tú no tienes un buen día, ya se ha visto y es por eso que es difícil elegir un favorito. Yo me dedico a entrenar, a jugar y a querer ganar sin pensar si somos favoritos o no, o si Francia es favorita, eso por lo menos por mi cabeza no pasa”, reflexionó.

Sobre su entendimiento con Lamine Yamal, aclaró que lo que hace en su equipo no sirve demasiado porque “el Atlético de Madrid no tiene nada que ver con la selección, son dos ideas de juego diferentes”, y allí tampoco tiene al joven extremo “delante”. “Poco a poco nos vamos conociendo, pero Lamine tampoco necesita mucha ayuda y a veces incluso es peor porque le estás llevando un jugador más para que le defiendan y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que se juegue el uno contra uno”, detalló.

“Lamine es el jugador que marca las diferencias y hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no para dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos en los que hay que doblarle”, agregó Marcos Llorente, que prepara esa coordinación con vídeos y preguntando al jugador “qué es lo que necesita él”.

Titular ante Cabo Verde y Uruguay y suplente ante Arabia Saudí, resaltó que han venido al Mundial 26 grandes jugadores y que esta es “una competición muy larga que requiere también que haya jugadores que descansen”. “Estamos al servicio del míster y del país y al final lo que se necesite en ese momento, por lo menos por mi parte, ahí estará”, advirtió.