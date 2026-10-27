Mbappé se disculpa tras desatar la polémica por el "meme del dictador": China rompe sus acuerdos y suspende las emisiones de La Liga

Kylian Mbappé se ha visto envuelto en una polémica internacional después de realizar unos comentarios sobre un meme que lo representaba con el rostro de Mao Zedong, fundador de la República Popular China. El futbolista francés calificó al personaje de la imagen como un "dictador chino" durante una entrevista y comentó que el montaje le hacía mucha gracia y que lo compartía habitualmente con sus amigos. Sus palabras han provocado una fuerte reacción en China, con consecuencias tanto comerciales como televisivas.

Ante la repercusión de sus declaraciones, Mbappé ha pedido disculpas y ha reconocido que su comentario fue desacertado. El delantero lamentó haber herido los sentimientos de personas en China y de miembros de la comunidad china en todo el mundo. Además, quiso dejar claro que sus palabras no representan el respeto que siente por el pueblo chino ni por su historia.

Sin embargo, las disculpas no han impedido que la polémica tenga consecuencias. Varias empresas chinas han anunciado el fin de sus acuerdos comerciales con el jugador, mientras que la televisión estatal CCTV ha suspendido las emisiones de La Liga en el país asiático, según las informaciones publicadas este martes.

China rompe sus acuerdos comerciales con Mbappé

La reacción de las empresas chinas ha sido inmediata. Dongpeng, una de las principales compañías de bebidas del país, anunció la rescisión de sus acuerdos con el futbolista y defendió que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier comportamiento que pueda ofender los sentimientos nacionales.

En la misma línea se pronunciaron Mengniu, uno de los grandes grupos lácteos de China, y Milkground, que también pusieron fin a sus colaboraciones comerciales con el delantero francés. Las decisiones suponen un golpe para la relación de Mbappé con el mercado chino, donde el jugador cuenta con una importante popularidad y había protagonizado distintas campañas publicitarias.

La controversia también ha tenido repercusión en las redes sociales chinas, donde numerosos usuarios criticaron sus palabras y reclamaron consecuencias para el futbolista. El debate se extendió rápidamente y convirtió sus comentarios sobre el meme en un asunto de alcance nacional.

La televisión estatal china suspende las emisiones de La Liga

La polémica ha alcanzado también al fútbol español. La televisión estatal china CCTV ha suspendido las retransmisiones de La Liga, además de retirar anuncios y vídeos protagonizados por Mbappé, según las informaciones difundidas por medios españoles que citan fuentes chinas.

La medida amplía el alcance de la crisis, que ya no afecta únicamente a los acuerdos publicitarios del delantero del Real Madrid, sino también a la difusión de la competición española en uno de sus mercados internacionales.

El caso ha generado preocupación por el impacto que puede tener en la imagen de La Liga y en sus relaciones comerciales con China. La decisión de CCTV se suma así a la ruptura de los contratos de patrocinio y a las críticas surgidas en las plataformas digitales del país.

Javier Tebas también pide disculpas

La reacción no se ha limitado al propio futbolista. El presidente de La Liga, Javier Tebas, también ha pedido disculpas a China en medio de la controversia, en un intento de responder al malestar generado por las declaraciones de Mbappé y a las consecuencias que la situación está teniendo para la competición.

La crisis pone de manifiesto la repercusión que pueden alcanzar las declaraciones de una figura deportiva de alcance mundial, especialmente cuando afectan a cuestiones históricas y símbolos considerados sensibles en otros países. Aunque Mbappé ha expresado su arrepentimiento y ha tratado de desvincular sus palabras de cualquier falta de respeto hacia el pueblo chino, la ruptura de los acuerdos comerciales y la suspensión de las emisiones de La Liga evidencian la dimensión que ha adquirido la polémica.