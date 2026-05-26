Montse Tomé, en el Ponte Vella: "El liderazgo es un aprendizaje para la vida"

Montse Tomé, la exseleccionadora española de fútbol y con un extenso currículum en todas sus etapas como jugadora profesional y entrenadora, ofreció en el Centro Comercial Ponte Vella una extensa y amena charla bajo el título: “O Liderazgo no fútbol profesional”. Lo hizo de la mano de la Asociación Ourensá de Adestradores de Fútbol (Afiador).

Una charla en una sala abarrotada y en la que se pudo ver la faceta más íntima de una exfutbolista y entrenadora en la élite del deporte profesional, donde contó muchas de las claves para conseguir el éxito y saber llevar las decepciones en lo más difícil del deporte profesional, la gestión del grupo.

Todo partiendo de una premisa que quizá para el amante del fútbol en general desconozca en relación a la mayor dificultad que supone el entrenar en el femenino por una simple cuestión de que “la inteligencia de la mujer en el mundo del fútbol y a la hora de entender el juego dificulta a los entrenadores su trabajo, pregunta todo y son más inquietas que en el masculino”.

Inicios y métodos

Montse Tomé dejó claro que el fútbol es su “gran pasión desde que era pequeña" y contó con la colaboración de sus padres para poder practicarlo. Tras su etapa como profesional en el terreno de juego, donde ya fue capitana en varios equipos en lo que sería el primer escalón para el posterior paso al mundo de la dirección técnica y el liderazgo en los grupos, comenzó su etapa como técnica, siendo segunda entrenadora antes de enfrentarse y asumir el reto de ser seleccionadora nacional. Todo ello bajo una premisa muy clara: “El saber lo que significa el liderazgo”.

Para Tomé liderar es “un aprendizaje para la vida, porque lo que queda son las relaciones. Es tener capacidad de influir, motivar y guiar a un grupo de personas hacia un objetivo común”. Y como el liderazgo afecta al fútbol tiene claro que ese líder “debe saber de fútbol y de gestión. Tienes que saber de personas y de personalidades”.

Para la técnico asturiana es tan importante en el día a día el liderazgo del entrenador “como el saber rodearse de un grupo de trabajo que te ayude y con el que haya plena confianza mutua”. Aunque sea deporte, quiso hacer hincapié en la suma importancia de la figura del primer técnico y de cómo se encuentre el mismo para que todo fluya: “Lo primero es que el entrenador tiene que estar bien uno mismo para liderar, tener equilibrio y ser natural siempre. Ha de tener ideas claras, transmitirlas con claridad y planificar objetivos ambiciosos y alcanzables”.

En su ya extenso periplo como técnico, pudo vivir un episodio que la curtió para el futuro con la famosa polémica en su designación y las continuas mentiras que se vertieron en los medios de comunicación, pero ante una situación así "no te puedes ocultar, tienes que afrontarlo, dar la cara y siempre hablar claro y cara a cara con quienes tienes que trabajar para que todo eso no afecte, pero para ello tú tienes que estar fuerte”.

Puellas o Bonmatí

Sin entrar a profundizar en las excelentes futbolistas que ha entrenado, sí dejó claro que en la élite el mejor siempre es el que “tiene talento" y por lo tanto necesita alta tensión y mayor libertad junto con más valores que te facilitan esa gestión. Sin poner muchos nombres no pasó por alto ante alguna pregunta que tanto Alexia Putellas como Aitana Bonmatí fueron de las mejores en todo” y por ello han conseguido todos los éxitos. Por último, hizo mención a la selección que considera más complicada a la que se enfrentó: Inglaterra, con la que perdimos en los penaltis la Eurocopa.