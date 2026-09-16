Muere a los 26 años Ross, el hijastro de Nacho Novo: “Estamos absolutamente destrozados”

El exfutbolista gallego Nacho Novo junto a Ross en una de las imágenes que ha compartido.

El exfutbolista gallego Nacho Novo ha comunicado a través de Instagram la muerte, a los 26 años, de Ross, hijo de su exmujer, Donna Clark, y a quien consideraba parte de su familia.

El exdelantero ha compartido la noticia junto a varias fotografías del joven y un mensaje en el que expresa el profundo dolor de la familia tras la pérdida. "Nada en mi vida podría haberme preparado para este post. Estamos absolutamente destrozados por compartir la triste noticia de que nuestro hermoso niño ha fallecido trágicamente".

Novo ha querido trasladar así públicamente el dolor de sus allegados, al tiempo que ha pedido respeto para la intimidad de las familias durante estos instantes. "Por favor, respeten la privacidad de nuestras familias durante este momento extremadamente difícil".

El exfutbolista gallego también ha cerrado su mensaje con unas palabras de despedida para Ross, a quien consideraba parte de su familia: "Por siempre en nuestros corazones, mi niño". Por el momento, no ha trascendido la causa del fallecimiento. La publicación de Novo ha generado numerosas muestras de cariño y condolencias hacia el exjugador y sus allegados.

Novo, nacido en Ferrol en 1979, desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva en Escocia, donde se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición del Rangers. El club escocés también ha trasladado sus condolencias tras conocerse la noticia.