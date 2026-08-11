Muere Don Nelson, exjugador y entrenador de récord en la NBA

El segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, Don Nelson, murió el domingo a los 86 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido por el periodista Marc Stein. Su muerte se produjo como consecuencia de un derrame cerebral sufrido tres semanas antes, del que no logró recuperarse.

Nelson fue una figura esencial en la historia del baloncesto estadounidense. Como jugador, dejó una marca profunda en los Boston Celtics, con quienes conquistó cinco campeonatos de la NBA en 1966, 1968, 1969, 1974 y 1976. Su camiseta con el número 19 fue retirada por la franquicia en reconocimiento a su aportación, y su nombre quedó asociado a una etapa dorada del equipo.

Sin embargo, su legado como entrenador fue aún más influyente. A lo largo de 32 temporadas en los banquillos dirigió a los Milwaukee Bucks, Golden State Warriors en dos etapas, New York Knicks y Dallas Mavericks. Su estilo ofensivo, conocido como Nellie Ball, revolucionó la liga al apostar por sistemas rápidos, abiertos y basados en la versatilidad. Fue pionero en el uso del point forward, una posición híbrida que redefinió el papel de varios jugadores.

Nelson acumuló 1.335 victorias en temporada regular, cifra que lo convirtió en el entrenador con más triunfos de la historia hasta que Gregg Popovich lo superó en marzo de 2022. También fue el único técnico capaz de sumar más de 300 victorias con tres franquicias distintas. En playoffs logró 75 victorias y dirigió a equipos que marcaron época, como los Bucks de los años ochenta, los Warriors del Run TMC y el We Believe, o los Mavericks de Dirk Nowitzki y Steve Nash. Además, fue seleccionador del Dream Team II, campeón del Mundial de Toronto 1994.

Tres veces nombrado Entrenador del Año, Nelson ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2012. Su influencia en el juego moderno es reconocida por entrenadores y jugadores de varias generaciones, que ven en él a un innovador que se adelantó a su tiempo y que contribuyó decisivamente a la evolución táctica de la NBA.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de afecto en el mundo del baloncesto. Su familia lo describió como un esposo, padre, abuelo y bisabuelo querido, rodeado de cariño en sus últimos días. Las franquicias que dirigió destacaron su autenticidad, su pasión por el juego y su capacidad para transformar equipos y jugadores. Su legado, tanto humano como deportivo, perdurará como uno de los más influyentes en la historia de la NBA.