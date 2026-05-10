Olivia Rodrigo, protagonista en la camiseta del Barça durante el Clásico

Olivia Rodrigo, protagonista de la camiseta especial del FC Barcelona en el Clásico en una colaboración con Spotify.

El fútbol y la música vuelven a encontrarse en uno de los escenarios más mediáticos del planeta. El FC Barcelona ha presentado una camiseta especial para el Clásico frente al Real Madrid CF en la que la gran protagonista es la artista estadounidense Olivia Rodrigo, en el marco de su colaboración con Spotify.

La iniciativa convierte de nuevo la equipación blaugrana en un escaparate global donde convergen deporte, industria musical y cultura pop. En esta ocasión, el logotipo habitual de la plataforma queda sustituido por la identidad visual de la cantante, una de las voces más influyentes del pop actual.

El estreno de la camiseta ha llegado incluso antes del partido del primer equipo masculino. El conjunto femenino del Barça ya la lució en su encuentro frente al Levante UD en la Liga F, adelantando el impacto de una colaboración pensada para traspasar el terreno de juego.

Olivia Rodrigo, de 23 años, se ha convertido en una de las artistas más escuchadas del mundo tras su explosión con drivers license y el éxito de álbumes como SOUR y GUTS. Su vínculo con el deporte no es nuevo: ha sido vista en grandes eventos internacionales y ahora suma el Clásico a una trayectoria cada vez más global.

La artista ha reaccionado con sorpresa a su presencia en la camiseta: ver su imagen asociada a uno de los partidos más seguidos del planeta “ha sido muy divertido”, según ha reconocido, destacando el carácter inesperado de la colaboración.

El movimiento refuerza la estrategia del FC Barcelona de transformar sus grandes partidos en experiencias culturales globales, donde la camiseta deja de ser solo una equipación deportiva para convertirse en un símbolo de conexión entre públicos, industrias y generaciones.