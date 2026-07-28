El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid retira la concesión de Vallecas por graves deficiencias

Uno de los accesos al estadio de Vallecas, donde juega el Rayo Vallecano.

El Rayo Vallecano se queda sin estadio a menos de un mes del inicio de La Liga. La Comunidad de Madrid ha decidido extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al club y asumir la gestión del recinto para acometer obras urgentes después de detectar “graves deficiencias” que afectan a la seguridad y la operatividad de las instalaciones.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, explicó que el Ejecutivo autonómico ha dictado una orden de extinción de la concesión con una suspensión cautelar inmediata. “El Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio”, señaló.

La decisión llega tras una auditoría iniciada en octubre con motivo del proyecto de reforma integral del campo. El informe concluye que existe una situación de “obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo”, con problemas en los sistemas de protección contra incendios, instalaciones eléctricas, alumbrado de emergencia y aspectos higiénico-sanitarios.

El Rayo tendrá que jugar fuera de Vallecas

Mientras duren los trabajos, el conjunto franjirrojo deberá disputar sus primeros partidos como local en un estadio alternativo. La elección corresponderá al propio club en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

El Rayo tiene previsto disputar su primer encuentro de Liga en Vallecas el 20 de agosto ante el Alavés, aunque ahora deberá buscar una nueva sede. La Comunidad estima que las obras podrían prolongarse entre dos y seis meses, lo que podría obligar al equipo a jugar lejos de su estadio durante buena parte del inicio de temporada.

Entre las posibles alternativas aparecen estadios cercanos como Butarque, del Leganés, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el recinto elegido.

La Comunidad acusa al club de incumplir sus obligaciones

El Gobierno regional responsabiliza al Rayo Vallecano de no haber cumplido sus obligaciones como concesionario, especialmente en materia de mantenimiento y entrega de documentación requerida.

Según De Paco Serrano, la Administración autonómica realizó varios requerimientos al club para solucionar las deficiencias detectadas, pero asegura que no recibió la documentación solicitada. “El club ha hecho caso omiso de todos los requerimientos”, afirmó.

La Comunidad defiende que la intervención es necesaria para garantizar la seguridad de aficionados y trabajadores y asegura que las actuaciones comenzarán de inmediato para que el equipo pueda regresar a Vallecas “en el menor tiempo posible”.

Un conflicto que reabre el debate sobre el futuro del estadio

La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro del Estadio de Vallecas y la gestión del recinto. Mientras la directiva del Rayo ha defendido en los últimos años la necesidad de un estadio más moderno, parte de la afición considera el campo actual un símbolo de la identidad del club y del barrio.

La Comunidad ya trabaja en un nuevo modelo de concesión para el estadio, con condiciones más exigentes de mantenimiento, y no descarta que la gestión pueda recaer en una entidad distinta al club.