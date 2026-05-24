El RC Deportivo de La Coruña vuelve a Primera División ocho años después

La afición del Deportivo de La Coruña animando en un partido.

Ocho años después el RC Deportivo de La Coruña regresa a Primera División tras ganar en Valladolid 0-2 con un doblete de Nsongo y hacerse con la segunda plaza de ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español.

2018 fue la última temporada que el equipo herculino estuvo en Primera División y hasta volver tuvo que descender a Segunda Federación, sanearse, pasar a Primera Federación y permanecer dos años más en Segunda División.

El equipo de Antonio Hidalgo completa una gran temporada logrando el objetivo a falta de una jornada para el final de la temporada regular y que lleguen los playoffs. El RC Deportivo acompaña al Racing de Santander en su regreso a Primera quien lo logró hace una semana.

Nsongo celebra uno de sus goles anotados al Valladolid para certificar el ascenso. | Europa Press

El equipo podrá celebrar la próxima semana con su afición en Riazor ante Las Palmas que llegan buscando uno de los puestos de play offs. Un partido que tardó en llegar ocho años a Coruña pero finalmente el equipo logró.