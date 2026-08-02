El Real Madrid celebra la marcha atrás de la FIFA

El Real Madrid ha valorado “muy positivamente” la marcha atrás de la FIFA en su decisión de vender participaciones del Mundial de fútbol a inversores privados, ya que la competición es “un acontecimiento de interés público” y “no debe ser tratada como simple activo financiero destinado a ser comercializado en beneficio de unos pocos”, además de asegurar que apropiarse de los ingresos del fútbol resulta “inaceptable y no debe volver a plantearse jamás”.

El pasado martes, la FIFA confirmó que planeaba crear FIFA Forward Enterprise, una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlada por él y con la que se abriría la puerta a inversores privados. Con ello, se procedería a vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar. La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que “no” participarán en las competiciones FIFA si seguía la propuesta.

El viernes, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió como medida de protesta al plan, que considera supondría “un mal negocio para el fútbol”. Ya el sábado, Infantino decidía dar marcha atrás y cancelar el proyecto.

“El Real Madrid desea expresar su agradecimiento a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto. Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol”, apuntó.

Además, comparó la propuesta de Infantino con el acuerdo de LaLiga y el fondo de inversión CVC. “Este es, además, el mismo principio que el Real Madrid ha venido defendiendo en el ámbito nacional. Nuestro club se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC. Hipotecar durante medio siglo unos ingresos de los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir”, finalizó.

Tebas lanza la réplica al Real Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lamentado la “obsesión” del Real Madrid con la patronal española, después de que este domingo comparase la propuesta de la FIFA de vender participaciones del Mundial a inversores privados con el acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC, y ha asegurado que “el ser no tan superior”, en referencia al presidente Florentino Pérez, tiene “poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol”, recordando el fracaso de la Superliga.

“La primera parte del comunicado del Real Madrid es impecable: la FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, que son quienes soportan sus costes y riesgos”, señaló Tebas en la red social X.

“El Real Madrid vuelve a construir su relato sobre CVC. La operación fue voluntaria: cada club decidió libremente si se adhería. El Real Madrid no lo hizo, no está vinculado y no tiene comprometido ni un euro de sus ingresos. Fue una decisión adoptada por una amplia mayoría de los clubes, precisamente en ejercicio de la autonomía que el propio comunicado dice defender. Qué obsesión con LaLiga. Quizá tenga algo que ver con ir perdiendo demandas una tras otra, año tras año”, finalizó.