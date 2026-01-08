Real Madrid se cita con el Barcelona en la Supercopa de España (1-2)

El Real Madrid avanzó este jueves a la final de la Supercopa de España, la quinta consecutiva para los blancos, después de vencer por 1-2 al Atlético de Madrid, un derbi que se llevaron los madridistas con lo justo, gracias a los goles de Fede Valverde y Rodrygo Goes, antes del tanto de Alex Sorloth para los rojiblancos, en un duelo en el que el equipo merengue terminó pidiendo la hora.

Habrá Clásico en la final de la Supercopa en Yeda (Arabia Saudí). Los de Xabi Alonso se llevaron el derbi de la semifinal con lo justo, en un partido nada vistoso, en el que se valió de un latigazo de Valverde en el minuto 2 y su pegada al espacio de un Rodrygo que ha renacido. Con balón, los blancos estuvieron muy espesos, y sin él, muy especulativo.

El Atlético, que arrolló a su vecino en el último derbi, le puso más energía durante más tiempo para acabar encerrando a los blancos, más fatigados. Sorloth hizo creer en la recta final, en la que Antoine Griezmann, Marcos Llorente y Julián Álvarez, en la más clara, pudieron poner el empate, sin éxito. Los rojiblancos se marchan sin el título de nuevo y los blancos y Alonso afrontan ahora una final por un trofeo que necesitan como el comer, ante un FC Barcelona que parece tener las ideas más claras y que ya sonrojó a los merengues en la última edición.

Valverde decidió dinamitar el partido cuando no corrían ni dos minutos de juego en el reloj. El uruguayo se sacó un zapatazo en una falta desde la frontal, con la barrera previsiblemente mal colocada por Jan Oblak, que no pudo evitar que ese misil golpeara la red. Inicio idílico para los merengues con este 0-1 dando el primer paso hacia la final.

Tras este inicio exitoso de los madridistas, los de Xabi Alonso le dieron el balón al Atlético, ante un bien plantado bloque medio del Real Madrid. Los centros lateral eran el arma principal de un equipo rojiblanco que buscaba constantemente al `gigante` Alex Sorloth, pero Raúl Asencio y Antonio Rüdiger se mostraron contundentes.

Vinícius Júnior, que tuvo sus más y sus menos con Simeone pegado a la banda izquierda, en la zona de banquillos, estuvo cerca de cazar un pase lento a Oblak de Marcos Llorente. Y el `9` rojiblanco tuvo una clara en otro centro, sin probar a Thibaut Courtois. El Real Madrid estaba cómodo aguantando atrás, con un Atleti sin demasiado movimiento en ataque.

Y, en un contragolpe, Rodrygo Goes se plantó delante de Oblak, después de un recorte soberbio ante Conor Gallagher, pero su disparó manso con la izquierda lo detuvo Oblak. Segundos después, fue `Vini` el que erró un remate casi en área pequeña en un centro lateral. Llegó algo de caos, también a favor de un Atlético que apretó con dos grandes ocasiones para Sorloth, que se encontró con un sobresaliente Courtois. Los de Xabi Alonso se fueron al descanso sufriendo con y sin el esférico.

Simeone movió ficha y colocó a Llorente en el centro del campo introduciendo a Robin Le Normand, y el partido continuó como terminó la primera mitad, con los rojiblancos encerrando en el área a su rival, inofensivo en la creación. Pero el Real Madrid hizo daño al espacio, con Valverde sirviendo un balón tenso a una diagonal de Rodrygo, que en dos toques se plantó ante Oblak y no falló el mano a mano para poner el 0-2.

Pero el partido tenía otra carta guardada en la manga. En la enésima mala acción defensiva de Vinícius, que no tapó el pase por dentro en un combinación por la derecha, Sorloth remató directo a la red en el segundo palo un buen centro para darle vida a su equipo. El equipo de Xabi Alonso sufría muchísimo por los costados, y el tolosarra decidió doblar el lateral izquierdo con Fran García, con Asencio y Rüdiger sustituidos por lesión.

El cansancio empezó a hacer mella en ambos conjuntos, con posesiones más largas para el Real Madrid, necesarias para respirar, y un Atlético agazapado y con algo más de energía esperando su opción. Y las tuvo, primero con un intento de chilena de Antoine Griezmann que se quitó de encima Courtois, y después con un gran disparo lejano de Llorente. Los blancos aguantaron aunque pidieron la hora para avanzar a su quinta final consecutiva en el torneo.