DALLAS MAVERICKS
Santi Aldama, jugador de la NBA, visita Ourense para ponerse a punto
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El NBA Santi Aldama, jugador de los Dallas Mavericks e internacional español, estuvo en Ourense para ponerse a punto de cara a los compromisos de la próxima temporada. Acudió a la clínica TraumaSport, con una larga y exitosa historia en el mundo de la traumatología.
Alli se puso en las manos del doctor Juan Blanco para someterse a una terapia biológica en esta época “entreguerras” para un baloncestista que cumplirá con su sexta temporada en la competición estadounidense.
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