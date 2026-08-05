Santi Aldama, jugador de la NBA, visita Ourense para ponerse a punto

El NBA Santi Aldama, jugador de los Dallas Mavericks e internacional español, estuvo en Ourense para ponerse a punto de cara a los compromisos de la próxima temporada. Acudió a la clínica TraumaSport, con una larga y exitosa historia en el mundo de la traumatología.

Raquel Novoa, Santi Aldama y Juan Blanco, en TraumaSport.

Alli se puso en las manos del doctor Juan Blanco para someterse a una terapia biológica en esta época “entreguerras” para un baloncestista que cumplirá con su sexta temporada en la competición estadounidense.