Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años en el torneo de Queens
23 GRAND SLAMS
La 23 veces ganadora de Grand Slam regresa a la alta competición tras cuatro años retirada. La estadounidense volverá a empuñar una raqueta en el torneo británico de Queens
La tenista estadounidense Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam y exnúmero 1 del mundo, ha anunciado este lunes su regreso al tenis en el torneo de Queens tras casi cuatro años de ausencia en el circuito, según confirmó el torneo londinense en un comunicado.
Serena Williams ha ganado 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slams. Ha pasado 319 semanas como número 1 del mundo de la WTA y ha conquistado un total de 39 títulos de Grand Slam. Cuatro veces medallista de oro olímpica, es también la única jugadora que ha completado un Golden Slam tanto en individuales como en dobles.
La siguiente etapa de su carrera de Williams comenzará en las emblemáticas pistas de hierba del Queens Club, donde participará con una invitación en el cuadro de dobles del torneo WTA 500, que se disputará del 8 al 14 de junio. Será su primer partido casi cuatro años después de caer en la tercera ronda del US Open 2022.
Ahora, a sus 44 años, le quedan solo unos días para su regreso durante la temporada sobre hierba, con el torneo WTA 500 de Queen`s como posible antesala de Wimbledon, que comienza poco más de tres semanas después. Un torneo, el del All England Club, que ganado siete veces en el cuadro individual y seis en dobles junto a su hermana Venus.
En redes sociales la tenista publicó un video donde se la ve atendiendo su teléfono móvil que no para de sonar acompañado del mensaje imagino que todo el mundo ya se enteró de la noticia. Acaba diciendo deberé cambiar mi número.
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