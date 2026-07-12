Sinner derrota a Zverev en la final de Wimbledon y conquista su quinto grande (6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4)

En un partido que duró más de tres horas el italiano Jannik Sinner se proclamó campeón de Wimbledon tras derrotar al alemán Alexander Zverev por 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4. Con este triunfo son ya cinco los majors que tiene en su palmarés.

Ambos tenistas eran conscientes de la importancia de su servicio en la final y eso quedó demostrado desde el primer set que tuvo que decidirse en tie break y cayó del lado del alemán.

Sinner celebra sobre el pasto del All England Club su segundo Wimbledon. | Europa Press

Esta situación no afectó a Sinner que con un juego sólido se llevó la segunda manga en otra muerte súbita. A partir de ese momento las tornas cambiaron y Sinner aumentó el ritmo para revalidar el título en el All England Club.

En el tercer set un pequeño resbalón de Zverev provocó una ventana que Sinner no desaprovechó para llevárselo por 6-3. Acabó el partido con la cuarta manga del lado de Sinner por 6-4 para alzar el título.

Con esta son 100 las victorias del italiano en los Grand Slams y ahora pone su objetivo en el US Open donde podría volver a verse las caras con Carlos Alcaraz que apura su recuperación.