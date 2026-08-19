El tenista Nick Kyrgios, suspendido tras dar positivo por cocaína: "Aceptar que estoy llegando al final de mi carrera fue más difícil de lo que jamás imaginé"
LO RECONOCE
La ITIA suspende provisionalmente a Nick Kyrgios tras detectar un metabolito de cocaína en una muestra tomada durante el torneo de Mallorca.
El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) después de dar positivo por cocaína en una muestra recogida durante el torneo de Mallorca.
La muestra fue tomada el pasado 22 de junio y un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.
La ITIA ha explicado que la cocaína está incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA y está prohibida en competición dentro del Programa Antidopaje del Tenis. Debido a la naturaleza de la sustancia detectada, la normativa establece la suspensión provisional obligatoria, que permanece vigente desde el 4 de agosto de 2026.
Durante este periodo, Kyrgios no puede competir, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o autorizado por World Tennis, la ATP, la WTA, los Grand Slam o cualquier federación nacional. El australiano, de 31 años, tiene derecho a recurrir la suspensión provisional, aunque la ITIA ha señalado que por el momento no lo ha hecho.
Kyrgios reconoce el positivo
Antes de que la ITIA hiciese público el caso, Kyrgios publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el positivo y asumió su responsabilidad.
"Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello", afirmó el tenista.
Kyrgios pidió perdón a sus seguidores, familiares, patrocinadores y, especialmente, a los niños que le siguen. "Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto", señaló.
El jugador relacionó su situación con los problemas físicos y mentales derivados de los últimos años de lesiones y con las dificultades que ha tenido para asumir el posible final de su carrera profesional.
"Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy llegando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", explicó. Kyrgios insistió, no obstante, en que esas circunstancias "no justifican" lo ocurrido y aseguró que la sanción le ha servido para "darse cuenta de la realidad". El tenista anunció además que se alejará durante los próximos 28 días de las redes sociales y de la vida pública para centrarse en su recuperación y pidió privacidad para él y su familia.
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