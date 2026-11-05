Vídeo | Cristiano Ronaldo se despide de la selección tras 23 años: "Portugal siempre estará en mí"

Cristiano Ronaldo pone fin a una de las etapas más importantes de su carrera deportiva. El delantero ha anunciado su despedida de la selección portuguesa después de 23 años defendiendo sus colores, desde su debut en agosto de 2003. Lo ha hecho mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que lee una extensa carta dirigida a sus compatriotas y en la que deja una frase que resume el sentimiento con el que cierra este capítulo: "Portugal siempre estará en mí".

En su mensaje, el futbolista reconoce que no ha sido una decisión sencilla, al tratarse de una trayectoria que comenzó cuando todavía era un niño y que terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su vida. Durante estos años, asegura, no solo ha vivido partidos, goles, récords y títulos, sino también experiencias compartidas con millones de portugueses a los que, en muchos casos, nunca ha llegado a conocer personalmente.

Cristiano Ronaldo en su último mundial. | Europa Press

El ya excapitán de Portugal también quiso recordar los momentos difíciles, las derrotas y las ocasiones en las que no pudo ofrecer a la afición lo que esperaba. Sin embargo, subraya que nunca dejó de luchar ni de sentirse orgulloso de representar a su país. "Nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria portuguesa como uno más", afirma en la grabación.

Una trayectoria que cambió la historia de Portugal

La despedida de Cristiano Ronaldo pone punto final a una etapa que ha transformado la historia del fútbol portugués. Desde su debut en 2003, el delantero se convirtió en el gran referente de varias generaciones y en el principal protagonista de una selección que alcanzó algunos de los mayores éxitos de su historia.

Entre ellos destaca especialmente la Eurocopa de 2016, el primer gran título internacional de Portugal. Ronaldo tuvo que abandonar la final ante Francia por lesión, pero siguió ejerciendo de líder desde la banda durante el encuentro que terminó con la victoria lusa por 1-0 gracias al gol de Éder en la prórroga.

Cristiano Ronaldo en la Eurocopa de 2016. | Real Madrid

Aquel triunfo abrió una etapa de éxitos que continuó con la conquista de la primera Liga de Naciones en 2019. El palmarés internacional del delantero se completó en 2025, cuando Portugal volvió a levantar este trofeo.

Su legado también queda reflejado en los registros individuales. Cristiano se marcha como máximo goleador histórico de las selecciones nacionales y como el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de Portugal, con 146 goles y más de dos décadas de presencia internacional.

Un agradecimiento a compañeros, técnicos y aficionados

En su despedida, el delantero reservó también unas palabras para sus compañeros de vestuario, los seleccionadores, los cuerpos técnicos y todas las personas que han trabajado junto a él durante estos años. Agradeció especialmente el papel de quienes permanecen alejados de los focos, pero hacen posible el funcionamiento de una selección.

Su familia y los aficionados portugueses también ocuparon un lugar destacado en el mensaje. Ronaldo recordó la emoción de escuchar el himno nacional antes de cada encuentro y la imagen de las gradas llenas de seguidores llegados desde distintos puntos del mundo.

Con la entrega simbólica de la camiseta número siete al futuro de la selección, Cristiano cierra una trayectoria de 23 años que deja una huella difícil de igualar. Se despide del terreno de juego con Portugal, pero no del sentimiento de pertenencia a un país al que, como él mismo ha asegurado, llevará siempre consigo.