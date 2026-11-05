El 80% de empresas instan a frenar el absentismo laboral

La mayoría de las empresas españolas (el 81,3%) se muestra partidaria de introducir cambios en la legislación laboral para abordar el absentismo, según concluye el "Estudio de Clima Empresarial 2026" de la Cámara de Comercio de España. Entre las compañías que apoyan estas modificaciones, las propuestas más mencionadas son un mayor control por parte de las mutuas (51,8%), una mejor coordinación entre las empresas, las mutuas y los servicios públicos de salud (42,9%) y exonerar a las empresas del pago de la prestación durante las bajas (39,4%).

El estudio, que se basa en 1.900 encuestas telefónicas a empresas radicadas en España con seis o más empleados, realizadas por Sigma Dos entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre de 2026, aborda el absentismo laboral: cómo lo perciben las empresas, cómo evolucionó en el último año y qué medidas y cambios normativos consideran necesarios. El 29,4% de las empresas declara que el absentismo aumentó durante el último año; el 63,3% señala que se mantuvo estable y el 7,3%, que disminuyó.

La percepción de su gravedad varía según el tamaño de la empresa. En el conjunto de las compañías, el 38,5% considera que el absentismo es un problema muy o bastante grave, una proporción que alcanza el 73,7% entre las empresas de 100 o más empleados, pero que baja hasta el 27,8% en el caso de las micropymes con menos de nueve empleados. El 61,5% lo considera un problema poco o nada grave. Por su parte, el 84,8% de las empresas no puso en marcha medidas para reducirlo.

Suministros

El encarecimiento de los suministros es la dificultad actual más citada por las empresas españolas. El 42,1% lo menciona entre las cuatro dificultades más importantes que sufre actualmente, seguido de la escasez de mano de obra (32%), el aumento de los costes laborales (29,7%) y la presión fiscal (29,3%). Pese a estas dificultades, seis de cada diez empresas (60%) se muestran muy o bastante optimistas sobre la evolución de su actividad en 2026 (49,1% bastante optimistas y 10,9% muy optimistas).

La confianza se mantiene de cara a 2027, cuando el porcentaje de empresas optimistas alcanza el 60,6%. De cara al futuro, la principal preocupación es el aumento de los costes laborales, señalado por el 48,4% de las empresas. Le siguen la presión fiscal (39,7%), la falta de perfiles profesionales adecuados (38,5%), la inflación (28,8%) y la inestabilidad regulatoria y el incremento de la burocracia (27,3%).

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, señaló que los resultados de este estudio muestran que las empresas están afrontando una doble presión: el incremento de los costes, tanto de personal como fiscales, que condiciona su actividad, y la incertidumbre derivada de un entorno internacional cada vez más cambiante.

"En este escenario, proporcionar estabilidad y previsibilidad al tejido empresarial debe ser una prioridad. Necesitamos que las empresas puedan concentrar sus esfuerzos en producir, invertir, innovar y generar empleo, en lugar de destinar cada vez más recursos a hacer frente a costes y obstáculos", subrayó.

Turismo y hostelería, los sectores más optimistas de cara a 2027

En 2026, el optimismo es mayor entre las empresas de 10 a 99 empleados y alcanza sus niveles más elevados en el turismo, la hostelería y la restauración, donde supera el 70%. En el extremo contrario se sitúan las empresas más pequeñas, de seis a nueve empleados, entre las que el 46,2% se muestra poco o nada optimista. Por sectores, la construcción presenta el porcentaje más elevado de empresas poco o nada optimistas, con un 53,2%.

De cara a 2027, casi la mitad de las empresas prevé aumentar sus ventas: el 48,6% en España y, entre las que operan en esos mercados, el 49,1% en la Unión Europea y el 49% en el resto del mundo. Por el contrario, el 17,8% espera reducirlas en España, el 16,2% en la UE y el 20,1% en el resto del mundo. Además, el 68,3% prevé aumentar los precios de venta de sus bienes o servicios.

Por sectores, los más optimistas ante 2027 son el resto de los servicios (66,0%), el turismo, la hostelería y la restauración (62,3%) y el comercio (61,9%). El sector agroalimentario destaca por sus expectativas de inversión y compra de suministros fuera de España, mientras que la industria sobresale en las exportaciones a la UE.

En el extremo opuesto se sitúa la construcción, que presenta las perspectivas más desfavorables de cara a 2027. El 50,8% de sus empresas se muestra poco o nada optimista y es el único sector en el que el saldo de las expectativas de ventas en España es negativo (-13,1 puntos porcentuales). Esto significa que el porcentaje de empresas que prevé reducir sus ventas supera al de aquellas que esperan aumentarlas.