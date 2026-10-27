Abanca eleva un 2,4% su beneficio antes de impuestos, hasta 765 millones, y sitúa la rentabilidad en el 12,2%

Abanca obtuvo un beneficio antes de impuestos de 764,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el beneficio neto descendió un 13,6%, hasta los 579,1 millones, por el aumento de la tasa fiscal efectiva, relacionado con el menor uso de créditos fiscales.

Los resultados de Abanca en el tercer trimestre de 2026. | Abanca

El margen bruto de la entidad creció un 3,7% y los ingresos por servicios y seguros aumentaron un 14,1%. El margen de intereses también mostró una evolución positiva y avanzó un 5,3% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2025. Por su parte, los gastos de explotación subieron un 3,6%, por debajo del crecimiento de los ingresos. La rentabilidad ROTE se situó en el 12,2%, mientras que la rentabilidad sobre el capital CET1 alcanzó el 14,8%. El coste del riesgo se mantuvo en el 0,22%.

El negocio crece un 6,4%

El volumen de negocio gestionado por Abanca alcanzó los 142.859 millones de euros a cierre de septiembre, un 6,4% más que un año antes. El crédito a la clientela ascendió a 56.579 millones, mientras que los recursos totales de clientes sumaron 86.280 millones, con un crecimiento interanual del 5,5%.

La entidad concedió más de 14.000 millones de euros en nueva financiación a familias y empresas. Las nuevas formalizaciones de préstamos crecieron un 8,3% en el segmento de particulares y un 5,6% en el empresarial. El crédito en situación normal aumentó un 7,9%, hasta los 56.271 millones de euros.

Los depósitos de clientes alcanzaron los 63.855 millones, un 1,7% más que en septiembre de 2025. Los recursos fuera de balance, que incluyen fondos de inversión, pensiones y seguros de ahorro, avanzaron un 18,4%, hasta los 22.425 millones.

En seguros, las primas de las líneas generales y de vida riesgo crecieron un 11,5%, hasta los 746 millones de euros. La entidad gestiona alrededor de 1,2 millones de pólizas y cuenta con más de 750.000 clientes en este negocio.

Más de 116.000 nuevos clientes

Abanca incorporó más de 116.000 clientes en España y Portugal en lo que va de año. Siete de cada diez procedían de zonas distintas a su mercado de origen, según los datos facilitados por la entidad.Su negocio digital B100 también registró avances. Desde septiembre de 2025, el número de clientes de esta marca aumentó un 73% y el volumen de negocio, un 61%.

La entidad también destacó el crecimiento de sus cuotas de mercado en distintos productos, con avances de 35 puntos básicos en seguros generales, 25 puntos básicos en fondos de inversión, 19 puntos básicos en TPV y 18 puntos básicos en tarjetas en circulación.En el ámbito tecnológico, Abanca señaló que tiene implantados 250 casos de uso de inteligencia artificial para automatizar procesos, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.

La morosidad baja al 1,8%

La tasa de morosidad se situó en el 1,8%, tras reducirse un 10,6% los saldos dudosos. La cobertura de estos activos aumentó hasta el 88,4%, mientras que los activos adjudicados representaban el 0,1% del balance.

En cuanto a la solvencia, la ratio de capital total alcanzó el 17,7% y la de CET1, el 13,3%. Abanca contaba con un colchón de capital de 1.892 millones de euros por encima de los requisitos regulatorios.La entidad disponía, además, de 20.354 millones de euros en activos líquidos y de una capacidad de emisión de cédulas de 7.992 millones. Sus ratios regulatorias de liquidez se situaron en el 174% en cobertura de liquidez (LCR) y en el 137% en financiación estable (NSFR).

Financiación sostenible y actividad social

En materia de sostenibilidad, Abanca mantiene acuerdos con más de 30 organizaciones sectoriales que representan a más de 45.000 asociados. La financiación de proyectos de energías renovables permite generar, según la entidad, un volumen de energía equivalente al consumo de unos 715.000 hogares.

El banco también informó de una reducción del 16,84% de sus emisiones y de la financiación de viviendas eficientes energéticamente. A través de Afundación, su obra social, desarrolló durante el trimestre actividades de voluntariado, iniciativas medioambientales y exposiciones culturales.