El absentismo laboral bate su récord en el primer trimestre

La tasa de absentismo laboral en España se situó en el 7,62% durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de casi dos décimas respecto al mismo periodo del año anterior, aunque supone un leve descenso de 0,16 puntos en comparación con el trimestre previo. Se trata del dato más alto registrado en un primer trimestre en toda la serie histórica y se sitúa 2,21 puntos por encima de los niveles previos a la pandemia (5,41% en el primer trimestre de 2019).

Así lo refleja el “Informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales” elaborado por The Adecco Group Institute a partir de datos oficiales. Por su parte, la tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT) se situó en el primer trimestre en el 5,9%, registrando un repunte interanual del 0,07%.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, explicó que la presión sobre el absentismo se explica por “la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculados al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal”.

Atendiendo a los sectores de actividad, la Industria contabilizó la tasa de absentismo total más elevada en el primer trimestre, situándose en el 7,92%, casi dos décimas más. Servicios se situó en línea con la media nacional, alcanzando un 7,68%, mientras que la construcción arrojó la cifra más moderada (6,30%), aunque fue el sector con el mayor repunte interanual, de casi tres décimas. Al evaluar el absentismo únicamente por IT, la industria también lideró la tabla por sectores, con un 6,08%, seguida de servicios (5,94%) y construcción (5,09%). Por ramas de actividad, las mayores tasas de absentismo correspondieron a actividades postales y de correos (13,77%), actividades de juegos de azar y apuestas (13,02%) y servicios a edificios y actividades de jardinería (12,37%).