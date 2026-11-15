Air Europa desafía el alza de costes con su plan de eficiencia

La escalada del precio del petróleo vuelve a poner a prueba al transporte aéreo mundial. Aunque para el viajero lo más visible es el precio final del billete, detrás de cada tarifa se esconde uno de los costes más difíciles de controlar para las compañías: el combustible. El queroseno representa actualmente una de las mayores partidas del gasto operativo de una aerolínea y cualquier subida sostenida del crudo acaba repercutiendo, tarde o temprano, en sus cuentas.

Durante los últimos años, el sector ha tenido que acostumbrarse a convivir con una volatilidad inédita. A las secuelas económicas de la pandemia se sumaron la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, los problemas en las cadenas de suministro y, más recientemente, las tensiones geopolíticas que siguen afectando a los mercados internacionales de energía. El resultado ha sido un combustible más caro, mayores costes de explotación y una presión constante sobre las tarifas aéreas y, en consecuencia, sobre el viajero.

Las aerolíneas afrontan este escenario con un margen de maniobra limitado. Cuando el combustible se encarece de forma abrupta, pueden asumir parte del sobrecoste reduciendo beneficios, trasladarlo al pasajero mediante tarifas más elevadas o buscar fórmulas que permitan amortiguar el impacto. Lo habitual es una combinación de las tres estrategias, aunque cada compañía aplica una receta distinta en función de su situación financiera, la composición de su flota y el peso de sus rutas.

Estrategia de contención

El problema es especialmente sensible porque la demanda aérea mantiene una notable fortaleza. El turismo internacional continúa registrando cifras elevadas y las compañías necesitan mantener una oferta competitiva para no perder cuota de mercado. La mayor parte de las aerolíneas está optando por una solución directa y dura para la parte más débil aunque la más importante de la ecución: repercutir el incremento de los costes en el consumidor.

En lo que llevamos de año, numerosas compañías han anunciado ya aumentos tarifarios o la aplicación de nuevos recargos por combustible para compensar el fuerte encarecimiento del queroseno. Ante esta tendencia, Air Europa se ha convertido en la excepción. La aerolínea del grupo Globalia ha desarrollado durante los últimos años una estrategia específica para evitar que las fuertes oscilaciones del petróleo se traduzcan automáticamente en incrementos de precios para el pasajero. La clave del plan de la compañía que preside Juan José Hidalgo está en la recuperación de una política activa de cobertura de combustible. Tras las lecciones aprendidas durante la pandemia y la crisis energética de 2022, la compañía optó por reforzar de nuevo los mecanismos de protección frente a las subidas del queroseno, asegurando una parte significativa de sus necesidades futuras de combustible.

La decisión no fue casual. Air Europa había vivido dos experiencias opuestas en muy poco tiempo. Antes de la pandemia mantenía importantes coberturas que terminaron generando un elevado coste cuando los aviones dejaron de operar. Después, en plena recuperación del tráfico aéreo, llegó la explosión de los precios energéticos y la compañía se encontró mucho más expuesta a la subida del combustible.

El resultado ha sido un modelo más equilibrado, diseñado para protegerse frente a escenarios de alta volatilidad sin asumir riesgos excesivos. Gracias a ello, la aerolínea dispone de un mayor colchón frente a las oscilaciones del mercado y puede planificar con más precisión su política comercial.

Blindaje financiero y estrategia para la cobertura de riesgos

Air Europa ha reforzado su estrategia para hacer frente a uno de los grandes desafíos del sector aéreo: el encarecimiento del combustible y la volatilidad del mercado energético. Para minimizar el impacto sobre sus cuentas, la aerolínea del grupo Globalia ha optado por combinar coberturas financieras sobre el queroseno con programas de mejora de su eficiencia operativa.

La compañía ha asegurado a precio fijo alrededor del 60% de sus necesidades de combustible, una fórmula conocida como cobertura financiera de combustible o “hedging”. Este mecanismo permite a las aerolíneas fijar con antelación el coste de una parte significativa de su consumo de queroseno, reduciendo así su exposición a eventuales subidas del mercado.

La filosofía de CORE consiste en compensar parte de las presiones externas, como las derivadas del encarecimiento del combustible, mediante una mejora continua de la eficiencia.

Junto a este blindaje financiero, Air Europa también está impulsando diversas medidas destinadas a reducir el consumo real de combustible. Entre ellas figura la implantación de herramientas tecnológicas avanzadas como OptiClimb, un sistema basado en inteligencia artificial que calcula en tiempo real la velocidad óptima de ascenso de cada aeronave para maximizar la eficiencia energética durante una de las fases más exigentes del vuelo. Según las estimaciones de la propia aerolínea, esta tecnología permitirá ahorrar más de 3.000 toneladas de combustible al año, contribuyendo tanto a la reducción de costes como a la disminución de emisiones contaminantes.

Una de las claves es el denominado programa CORE, diseñado para reforzar la rentabilidad del negocio en un contexto de costes crecientes. CORE constituye una estrategia global de eficiencia empresarial que engloba múltiples medidas orientadas a mejorar la productividad y optimizar recursos. Air Europa analiza de forma permanente sus procesos operativos para detectar gastos susceptibles de reducción, mejorar la gestión de rutas, aumentar los ingresos por pasajero, optimizar la utilización de la flota y racionalizar sus partidas de gasto interno.

La filosofía de CORE consiste en compensar parte de las presiones externas, como las derivadas del encarecimiento del combustible, mediante una mejora continua de la eficiencia. La empresa busca incrementar su resistencia ante factores que escapan a su control, como los conflictos internacionales, el precio del petróleo o las alteraciones de las cadenas de suministro.

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Renovación de flota, ajuste de tarifas y ahorros de consumos

El combustible no es el único pilar de su estrategia. Air Europa lleva años apoyándose en una de las flotas más modernas de Europa. La incorporación de los Boeing 787 Dreamliner en las rutas de largo radio ha permitido reducir significativamente el consumo por pasajero transportado respecto a generaciones anteriores de aeronaves.

Cada punto porcentual de ahorro en consumo supone millones de euros a final de año. Por ello, la compañía ha complementado la renovación de su flota con medidas destinadas a optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia de las rutas, ajustar las cargas y reducir el consumo en tierra y en vuelo.

Otro de los factores que explican su capacidad para contener las tarifas es el elevado nivel de ocupación registrado de sus vuelos. Cuanto mayor es el número de pasajeros por avión, más fácil resulta repartir los costes de explotación y mantener precios competitivos sin deteriorar la rentabilidad.

La combinación de coberturas financieras, una flota eficiente, una gestión más precisa de los costes y unos niveles de ocupación elevados ha permitido a Air Europa afrontar los últimos episodios de encarecimiento del combustible en mejores condiciones que otros operadores. No significa necesariamente ofrecer siempre los billetes más baratos del mercado continental, pero sí disponer de un mayor margen para evitar incrementos bruscos cuando la presión sobre los costes se dispara.