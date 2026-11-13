Amancio Ortega regresa al top 10 de los más ricos del mundo tras el desplome de Nvidia

Amancio Ortega ha regresado al grupo de las diez mayores fortunas del planeta. Según la clasificación en tiempo real de la revista Forbes, el empresario gallego ocupa ya el décimo puesto mundial con un patrimonio estimado que supera los 138.000 millones de euros, convirtiéndose en el único representante europeo —y el único ajeno a las grandes tecnológicas estadounidenses— dentro de esa élite financiera.

Este ascenso responde en gran medida al empuje bursátil de Inditex, grupo del que Ortega controla cerca del 60% del capital a través de sus sociedades Pontegadea Inversiones y Partler. Los títulos de la textil cerraron la sesión del martes en el Ibex a 60,18 euros, rozando máximos históricos y situando el valor de la compañía en 187.560 millones de euros, un repunte favorecido por las expectativas de los inversores de que el revés republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos —las midterms— facilite el fin del conflicto en Irán y abarate los costes del transporte internacional.

En paralelo, el fundador de Zara se ha visto impulsado por el fuerte retroceso en bolsa de Nvidia, cuyo consejero delegado, Jensen Huang, cae del décimo al duodécimo puesto del ranking —superado también por Rob Walton, heredero de Walmart— tras ver reducida su fortuna más de un 5,5%, hasta unos 131.000 millones de euros. El fabricante de microchips acumula un desplome cercano al 20% en las últimas cinco jornadas y ha cedido ante Microsoft el puesto como la empresa más valiosa del mundo.

El castigo de los mercados al gigante tecnológico combina el temor a un endurecimiento regulatorio sobre la Inteligencia Artificial tras el avance demócrata en Estados Unidos con la crisis abierta por la vida privada de su máximo directivo. Huang reconoció recientemente una relación extramatrimonial con la empresaria china Huang Le —directiva vinculada a la firma singapurense Megaspeed International—, a quien los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan ligada al Ministerio de Seguridad del Estado de China, lo que ha llevado a Nvidia a abrir una investigación interna pese a asegurar que no existen indicios de que se haya comprometido información confidencial.