Las aves que podrían aparecer en los próximos billetes de euro

Algunos de los distintos diseños propuestos para los próximos billetes de euro.

Desde la introducción del euro en 2002, el anverso de nuestros billetes solo ha cambiado en dos ocasiones, pero el Banco Central Europeo (BCE), única autoridad emisora de euros, desea ahora poner en circulación nuevos billetes.

¿Naturaleza o cultura?

Para ilustrarlos, tras un largo proceso de selección ciudadano, ha identificado dos posibles temas: “cultura europea” y “ríos y aves”. Esta elección no tiene nada de sorprendente, ya que el dualismo naturaleza/cultura estructura el pensamiento occidental desde Platón hasta los trabajos contemporáneos de antropólogos como el francés Philippe Descola.

Para afinar la selección de las ilustraciones de las seis series de billetes, de 5 a 200 euros, el BCE convocó un concurso al que respondieron 1 241 diseñadores gráficos de toda la Unión Europea (UE). Tras varias fases de selección –para determinar, en particular, las personalidades europeas y las especies de aves que debían representarse–, la institución eligió finalmente cinco propuestas para cada uno de los dos temas.

Estas diez iniciativas para las seis series de billetes están abiertas a la votación en línea hasta el 21 de septiembre.

SE PUEDE VOTAR AQUÍ

Un patrimonio común europeo

Centrémonos en el tema “ríos y aves”. El BCE ha destacado varios elementos para justificar esta elección: no conocen fronteras y, en este sentido, recuerdan al espacio Schengen; constituyen un patrimonio común al que los europeos están muy apegados; Europa ha contribuido a su protección gracias a varios textos normativos ambiciosos en materia de medio ambiente, como la Directiva sobre aves, adoptada en 1979, la Directiva sobre hábitats, fauna y flora, de 1992, y la Directiva marco sobre el agua, de 2000.

Partiendo de ahí, ¿qué especies de aves elegir? Esto es lo que nos explica la institución financiera sobre los criterios de selección. Las especies de aves seleccionadas debían ilustrar la diversidad de los ecosistemas fluviales, desde el manantial hasta el océano. También era necesario que fueran bellas, migratorias, que tuvieran una amplia distribución en Europa y que se hubieran beneficiado de las medidas de protección adoptadas por la UE.

Por último, estas especies no debían tener una percepción negativa en ninguno de los países de la zona del euro. Pero ¿responden adecuadamente a este pliego de condiciones las propuestas sometidas a votación? Eso es lo que nos proponemos analizar.

¿Qué especies se han elegido?

Desde el billete de 5 euros hasta el de 200 euros, aparecen sucesivamente el trepador azul (Tichodroma muraria), el martín pescador (Alcedo atthis), el avispón común (Merops apiaster), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), la avoceta común (Recurvirostra avosetta) y el alcatrán común (Morus bassanus).

En la primera fila, de izquierda a derecha: el trepador azul, la avoceta elegante y el abejaruco europeo. En la segunda fila, de izquierda a derecha: la cigüeña blanca, el martín pescador y el alcatraz común. | Imran Shah, Derek Keats, Andy Morffew, Dcabrilo, Andreas Trepte, Wladyslaw Sojka/Wikimedia, CC BY

El estilo difiere notablemente entre las cinco propuestas: tres representan a las aves en monocromo, mientras que las dos últimas lo hacen en color. Cuatro recurren a dibujos, ya sean estilizados o realistas; la última ha optado por fotografías.

Estas especies no presentan dificultades de identificación y, por lo tanto, son fácilmente reconocibles independientemente de la propuesta, pero la monocromía no hace justicia a los colores brillantes del martín pescador, el abejaruco común o el trepador azul.

Veamos ahora si se han respetado los criterios establecidos en el pliego de condiciones.

Aves y ríos

Empecemos por el primer requisito: las especies de aves seleccionadas debían ilustrar la diversidad de los ecosistemas fluviales, desde el manantial hasta el océano. Aunque a veces se les puede encontrar bastante lejos de los ríos, este es precisamente el caso del martín pescador, el abejaruco y la cigüeña blanca, que anidan –en el caso de los dos primeros– en madrigueras que excavan en las riberas de los ríos o, en el caso de la cigüeña, en los árboles a lo largo de los cursos de agua.

La avoceta elegante, una ave zancuda costera que tiene un largo pico curvado hacia arriba para capturar pequeños invertebrados acuáticos, se reproduce en los deltas de los grandes ríos (como en la región de Camarga, en el sur de Francia), pero también en las marismas. Anida en pequeñas colonias que defienden ruidosamente a sus crías frente a los depredadores.

Una avoceta pescando gracias a su pico curvado. | Derek Keats/Wikimedia, CC BY

En cambio, las dos últimas especies no cumplen este criterio. El alcatraz común, un ave marina de alta mar, anida en una treintena de islas oceánicas de Europa, como el archipiélago de las Siete Islas en la Bretaña francesa o la isla de Bass Rock en Escocia.

El trepador azul, por su parte, se alimenta y se reproduce en los acantilados de las altas montañas y no depende especialmente de los torrentes. Firmemente aferrado a la roca gracias a sus largas garras, captura con su pico largo y fino los pequeños insectos que se esconden en las grietas.

Una hembra de trepador azul en Rumanía. | Charles J. Sharp/Wikimedia, CC BY

¿Especies atractivas?

Examinemos ahora el segundo criterio, que pretende seleccionar las denominadas especies “atractivas”. El martín pescador y el abejaruco se encuentran entre las aves más coloridas de Europa. El trepador azul es elegante con su plumaje gris y negro, realzado por amplias franjas rojas y manchas blancas en las alas.

Abejaruco común cazando una mariposa en vuelo. | Giles Laurent/Wikimedia, Fourni par l'auteur

La cigüeña blanca, la avoceta elegante y el alcatraz común tienen un plumaje mayoritariamente blanco y negro, lo que resulta práctico para una posible impresión en monocromo.

Estas elecciones reflejan nuestra tendencia a preferir las especies grandes y coloridas frente a las aves pequeñas y menos llamativas, aunque igualmente estéticas, a menudo con delicados motivos.

Dos alcatraces. | Al Wilson/Wikimedia, CC BY

¿Especies migratorias?

Veamos ahora si todas las especies representadas son realmente migratorias, tal y como sugiere el tercer criterio.

El abejaruco común y la cigüeña blanca pasan efectivamente el invierno en África. Sin embargo, esto es cada vez menos cierto en el caso de la segunda: hoy en día, varios miles de aves permanecen todo el año en Europa occidental. El abejaruco se alimenta exclusivamente de insectos aéreos. Al igual que la mayoría de las aves insectívoras, se ve obligado a pasar el invierno en África para alimentarse.

El alcatraz común también es un gran migrador, pero pasa la mayor parte del tiempo frente a las costas, donde pesca en espectaculares zambullidas. Las poblaciones nórdicas de la avoceta elegante, por su parte, bajan a las costas francesas en otoño y se unen entonces a las aves reproductoras de Francia, que son esencialmente sedentarias.

Por el contrario, el trepador azul suele alejarse poco de sus montañas (baja principalmente a menor altitud en invierno), aunque cada invierno se observan algunos ejemplares en la llanura en los “acantilados artificiales” que constituyen las canteras, las presas hidráulicas, las catedrales y los puentes de piedra.

El martín pescador también es esencialmente sedentario. Le va mal cuando las fuertes heladas le privan durante mucho tiempo de los peces de los que se alimenta: las poblaciones se desploman entonces y no se recuperan hasta varios años después.

¿Especies ampliamente distribuidas en Europa?

¿Están las especies seleccionadas ampliamente distribuidas en Europa, tal y como exige el cuarto criterio?

El martín pescador, la cigüeña blanca y la avoceta ocupan una buena parte del territorio de la UE, aunque su presencia es muy escasa, o incluso nula, en Escandinavia. El abejaruco común es una especie de la mitad sur de Europa, el alcatraz común de las costas marítimas y el colirrojo tizón de las altas montañas (Pirineos, Alpes, Apeninos, Cárpatos y Balcanes).

En resumen, no todas son figuras conocidas (¿quién ha oído hablar alguna vez del trepador azul?) y su presencia es escasa en el norte de Europa, como en Finlandia, que, sin embargo, forma parte de la zona del euro.

¿Especies que se han beneficiado de la protección de la UE?

¿Se han beneficiado también estas especies de la protección de la UE, tal y como sugiere el último criterio mencionado?

Es probable que las políticas europeas en favor de los humedales hayan beneficiado al martín pescador, a la cigüeña blanca y a la avoceta, y quizá al abejaruco europeo; la regulación de la pesca para reponer las poblaciones de peces probablemente ha sido positiva para el alcatraz atlántico.

En cambio, es probable que estas políticas no hayan tenido ningún impacto en el colirrojo real. En general, no se trata de especies en las que las políticas europeas hayan desempeñado un papel importante en el estado de sus poblaciones.

Cormorán en el río Regnitz, en Alemania. | Reinhold Möller/Wikimedia, CC BY

¿Habrían sido más acertadas otras decisiones ?

Llama la atención la ausencia de patos, gansos, zampullines, garzas, cormoranes, cisnes, charranes, gaviotas y gallinas de agua, ya que son precisamente estas especies las que más se ven a lo largo de los ríos y torrentes de Europa.

¿Quizá se deba a que algunas son objeto de caza en el continente y pueden causar daños a los cultivos o a las piscifactorías?

El alcatraz atlántico también podría haber cedido su lugar a especies que pasan la mayor parte de su tiempo en Europa, como el colimbo grande (Gavia immer), que anida en Escandinavia y pasa el invierno en Europa occidental, o la garza blanca mayor (Egretta alba), del tamaño de una garza real, pero totalmente blanca, que ha recolonizado Europa gracias a las medidas de protección de la UE.

Un colimbo grande y una garza real. | John Picken, Calibas/Wikimedia, CC BY

El mirlo acuático (Cinclus cinclus) habría sido una elección más acertada que el trepador azul, ya que esta ave, que puede recordar a un mirlo, depende realmente de los torrentes de montaña. De hecho, se alimenta bajo el agua de larvas de insectos acuáticos. La delicada lavandera de los arroyos habría sido otra opción igualmente atractiva.

Un cinclo. | Dirk-Jan van Roest, CC BY

Por último, la selección podría haber incluido al águila pescadora (Pandion haliaetus) o al pigargo europeo (Haliaeetus albicilla), no solo porque se trata de una gran rapaz pescadora emblemática en Europa, sino también porque los esfuerzos por protegerla están dando hoy sus frutos.

Un águila pescadora y una águila de cola blanca. | lwolfartist, Yathin S. Krishnappa/Wikimedia, CC BY

Una buena noticia en cualquier caso

Hay que aplaudir la consulta ciudadana para elegir el anverso de nuestros futuros billetes, con la esperanza de que no se trate solo de greenwashing.

Los bancos siguen financiando con demasiada frecuencia proyectos que contribuyen a la destrucción de los ecosistemas naturales. La UE, por su parte, ha desempeñado un papel fundamental en la protección del medio ambiente en Europa y pretende seguir haciéndolo con la Ley de Restauración de la Naturaleza aprobada en 2024.

No obstante, las vacilaciones en torno al Pacto Verde y el auge de los populismos en los últimos años en Europa no invitan al optimismo. Pero no dejemos de alegrarnos ante la posibilidad de que, quizá, mañana veamos pájaros adornando nuestros billetes.