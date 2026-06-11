El Banco Central Europeo eleva los tipos de interés al 2,25%, en la primera subida en tres años

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió incrementar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, de forma que, con efecto a partir del 17 de junio, la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%. “La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro”, explicó la institución.

La subida del precio del dinero en la zona euro, la primera acometida por el BCE desde septiembre de 2023, había sido ampliamente descontada por los mercados después de que la tasa de inflación en mayo escalase al 3,2%, lo que supone el mayor aumento del coste de la vida en la región en casi tres años.

Con la decisión de ayer, el Consejo de Gobierno aseguró que continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra, subrayando que realizará un atento seguimiento de la situación y aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria.

Evolución de los tipos de interés. | La Región

Pendientes de la inflación

En particular, defendió que las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, “sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos”.

En cualquier caso, el BCE reiteró que el Consejo de Gobierno está preparado para ajustar todos sus instrumentos en el marco de su mandato para asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo y preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria. Precisamente, la institución volvió a incrementar sus previsiones de inflación para la zona euro de cara al presente ejercicio y el siguiente, mientras que revisó ligeramente a la baja los pronósticos de crecimiento del PIB para 2026 y 2027.

La institución anunció ayer que las nuevas proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema contemplan en su escenario de referencia que la tasa de inflación general se sitúe, en promedio, en el 3% en 2026, el 2,3% en 2027 y el 2% en 2028. En marzo, las previsiones apuntaban al 2,6%, 2% y 2,1%, respectivamente.

Sin tener en cuenta el efecto de la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, las previsiones ahora apuntan a que la inflación subyacente se situaría en un promedio del 2,5% en 2026, dos décimas más de lo esperado en marzo, mientras que en 2027 repetiría en el 2,5%, tres décimas más, y se moderaría al 2,2% un año después, una décima por encima de la anterior previsión.

Christine Lagarde: “Nuestro trabajo es estabilizar los precios” La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, defendió la decisión del Consejo de Gobierno de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, a pesar del temor del impacto que la subida del precio del dinero pueda tener sobre el crecimiento de la economía, recordando que el mandato de la entidad pasa por garantizar la estabilidad de precios. “Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Nuestro trabajo es la estabilidad de precios”, resumió Lagarde en la rueda de prensa posterior. En este sentido, la francesa destacó que la decisión de subir los tipos de interés “fue unánime y sin reservas”, por lo que los consejeros del BCE no discutieron ninguna otra alternativa. De hecho, al ser preguntada sobre los riesgos que podría suponer la subida de tipos, la presidenta del BCE dejó claro que “el principal riesgo sería no tomar este tipo de decisión”, alegando que una inflación sin control dificultaría seguir el camino de la estabilidad de precios marcado por la entidad europea. En cualquier caso, Lagarde reiteró que, dado el nivel de incertidumbre al que se enfrenta la zona euro, el BCE tomará sus decisiones “reunión tras reunión”, en función de los datos y sin que haya una trayectoria de tipos preestablecida. Asimismo, la presidenta del BCE quiso rebatir las consideraciones que apuntaban a una subida preventiva de tipos, asegurando que “no fue en absoluto como se desarrolló la discusión” del Consejo, que decidió sobre la base de la importante crisis energética registrada desde principios de marzo y que se está prolongando más de lo previsto.