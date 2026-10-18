Carlos Cuerpo cree posible la subida del SMI antes de los comicios

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró que la subida de las pensiones el año 2027 está asegurada por una ley que se aprobó “con el voto en contra de Vox y el PP”. En una entrevista en “La Vanguardia”, detalló que aprobarán la revalorización una vez conozca, a partir del 27 de noviembre, el dato de inflación de ese mes: “Lo que vamos a hacer es garantizar que la decisión de actualización se dé dentro del año 2026, en cuanto podamos”.

“En este caso, creemos que hay espacio para aprobar ese real decreto-ley estando en funciones”, y agregó que la revalorización no depende de la voluntad de un potencial gobierno de PP y Vox. El vicepresidente afeó al PP que no detallen qué es lo que ellos cambiarían del actual modelo, y si apuestan por “un modelo de pensiones más privatizadas”.

Cuerpo afirmó que el sistema de pensiones actual es sostenible: “Hay una doble garantía de sostenibilidad: la primera, a través de esta regla de gasto de las pensiones, que se está cumpliendo, y la segunda, a través de cumplir con las reglas fiscales a nivel europeo”.

Respecto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, dijo que dieron los primeros pasos para su actualización, que dependerá del informe de la comisión de expertos, y no descarta que se haga antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. “Esperamos en las próximas semanas el resultado para intentar que en el diálogo social se llegue a un acuerdo que podamos llevar cuanto antes al Consejo de Ministros y, si es posible, claro, por supuesto que sí, antes de las elecciones, ¿por qué no?”.

Sobre el paquete de ayudas por el incremento de la inflación, dijo que se podrían alargar si el Gobierno se mantuviera en funciones, pero que las debería convalidar el nuevo Congreso de los Diputados. Según Cuerpo, el paquete de 12.000 millones convalidado el pasado viernes amortigua el “shock” de la inflación en torno al 40% o al 50%: “En cualquier caso, efectivamente, la incertidumbre persiste”.

Preguntado por si las medidas en vivienda del Gobierno enfrentan a inquilinos y propietarios, lo negó: “Lo que hacemos son deducciones para los inquilinos y a la vez ahorro fiscal para los propietarios. ¿Quién la paga? El Estado”. Reivindicó que en la legislatura que finaliza “la división o la falta de mayoría en el Parlamento impidieron llevar adelante” algunas medidas, aunque hay bastantes, dijo, que sí que pudieron sacar adelante y eran necesarias.

Huelga general

Sobre la huelga general del 11 de noviembre, con la vivienda como eje central, dijo que respeta la decisión de los sindicatos: “La justifican efectivamente en base a la situación de la vivienda y el impacto que esta vivienda tiene, las condiciones laborales y las condiciones de vida y salariales de los trabajadores”. Finalmente, respecto a la posibilidad de que Pablo Hernández de Cos se convierta en presidente del Banco Central Europeo (BCE), se mostró confiado en que así sea: “España no ha tenido nunca un presidente o presidenta. Creemos que es el momento adecuado”.