La deuda de Galicia supera el umbral de los 13.000 millones

La deuda de Galicia subió a 13.357 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, lo que supone la mayor cifra en términos absolutos en la serie histórica al superar por primera vez el umbral de los 13.000 millones, datos que publicó el Banco de España. Estos 13.357 millones son 481 millones más que en el segundo trimestre de 2025 (+3,7%), cuando estaba en 12.876 millones. Además, se disparó en más de 1.000 millones en comparación con los 12.282 millones (8,76%) del primer trimestre de este año.

Con todo, la deuda gallega en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) se moderó al 15%, tres décimas menos en comparativa interanual, cuando se situaba en el 15,3% en el segundo trimestre de 2025. Eso sí, este 15% se traduce en un punto más que el 14% con el que arrancó 2026 en el primer trimestre. La deuda de las comunidades autónomas fue de 355.241 millones de euros (20,4% del PIB) en el segundo trimestre, con un crecimiento interanual del 3,6%.

Debajo del umbral del 13%

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad -el cual supera Galicia-: Navarra (8,4%), Canarias (10,9%), País Vasco (11,7%), Madrid (12,3%) y Asturias (12,5%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40%, seguida de la Región de Murcia (30,8%), Cataluña (28,1%) y Castilla-La Mancha (28,1%).

En España, la ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el segundo trimestre del año en el 101,4% del PIB, 1,8 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe “récord” de 1,763 billones de euros.

En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1,763 billones de euros entre abril y junio de 2026, lo implica un crecimiento interanual del 4,3%, superando el máximo histórico anotado el trimestre precedente (1,740 millones). No obstante, la ratio de la deuda en relación al PIB se ha reducido en 1,8 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año pasado, hasta situarse en el 101,4%.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%. Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles del 60% planteados por Bruselas.