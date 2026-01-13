Economía/Empresas.- Radisson inaugura un nuevo hotel de 305 habitaciones en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La cadena hotelera Radisson Hotel Group ha anunciado la apertura del Radisson Blu CDG Airport Terminal Hotel, ubicado en el centro neurálgico de Roissypôle, en el Aeropuerto de París-Charles de Gaulle.

El nuevo establecimiento, diseñado por el arquitecto Christophe Pillet, cuenta con 305 habitaciones y suites y se sitúa a escasos minutos de todas las terminales a través del servicio de lanzadera gratuito CDG VAL.

El activo hotelero está orientado tanto al segmento de negocios como al de ocio, con una ubicación estratégica junto a la Terminal 3 y conexión directa con las estaciones de RER B y TGV.

Entre sus instalaciones destacan un área de bienestar de 150 metros cuadrados con piscina, sauna y hammam, además de un centro de fitness de 140 metros cuadrados operativo las 24 horas.

GRAN ESPACIO PARA EVENTOS Y CONGRESOS

Desde el punto de vista operativo y de eventos, el hotel dispone de más de 1.500 metros cuadrados de espacio flexible.

La infraestructura incluye 13 salas de reuniones con hasta 18 configuraciones posibles y una sala de conferencias ajustable, lo que refuerza la capacidad alojativa y de negocios en uno de los principales nudos de comunicación aérea de Europa.

La oferta se completa con el restaurante 'Le Culinaire Bazaar', liderado por el chef Jérémie Bes, y diversos espacios de restauración con terraza.

El establecimiento cuenta con la certificación Green Key, alineada con los objetivos de sostenibilidad del grupo.

Con esta apertura, Radisson Hotel Group fortalece su presencia en el mercado de París, permitiendo además el acceso al centro de la ciudad en menos de 30 minutos y la proximidad a recintos feriales como el de Villepinte.