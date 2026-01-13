Economía/Finanzas.- Federated Hermes nombra a R.J. Gallo como director de inversiones de renta fija

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La gestora Federated Hermes ha nombrado a R.J. Gallo como director de inversiones de renta fija global, en sustitución de Robert Ostrowski, quien se jubila tras 38 años en la firma, según ha anunciado este martes en un comunicado.

Gallo es actualmente vicepresidente senior y director adjunto de inversiones de renta fija global, así como codirector del grupo de bonos municipales. De esta forma, la otra codirectora, Ann Ferentino, pasará a ser la única directora del área.

El gestor supervisará todos los aspectos de los procesos de inversión de Federated Hermes en productos de renta fija a nivel mundial, que representan 101.800 millones de dólares (87.245 millones de euros) en activos a 30 de septiembre de 2025. También será responsable de desarrollar los equipos de inversión, así como de supervisar las carteras y la gestión de riesgos. Además, continuará articulando el posicionamiento de Federated Hermes en materia de renta fija a los grupos de interés, en particular a los clientes.

Gallo también ejerce como gestor sénior de carteras y director del comité de duración, responsable del posicionamiento táctico de la duración de las carteras basado en el análisis macroeconómico del ciclo económico y los indicadores de valoración.

Se incorporó a la firma en el 2000 y cuenta con 31 años de experiencia. Con anterioridad, fue analista financiero y operador en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.