EEUU lanza el sistema para reembolsar más de 141.000 millones en aranceles ilegales

El sector del vino ourensano, uno de los que más ha acusado el golpe arancelario.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dará comienzo este lunes a la primera fase de la herramienta que permitirá procesar electrónicamente las solicitudes de reembolso de los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo de EEUU y cuyo monto ascendería a unos 166.000 millones de dólares (141.137 millones de euros).

"La CBP lanzará la primera fase el 20 de abril de 2026. La Fase 1 se limita a ciertas declaraciones pendientes de liquidación y a aquellas dentro de los 80 días posteriores a su liquidación", ha señalado la oficina aduanera, que planea implementar el sistema mediante un desarrollo por etapas, añadiendo funcionalidades adicionales en fases posteriores para abordar los escenarios más complejos.

Según ha explicado la autoridad aduanera, la nueva herramienta está diseñada para consolidar los reembolsos de aranceles de la IEEPA, incluidos los intereses, en lugar de procesarlos individualmente.

Para solicitar el reembolso, los importadores registrados (IOR) y los agentes de aduanas autorizados deberán contar con una cuenta activa en el Portal ACE, donde los beneficiarios deberán proporcionar la información bancaria necesaria para recibir el pago.

En este sentido, la CBP advierte de que los importadores y agentes deben prever que los reembolsos se emitirán generalmente entre 60 y 90 días después de la aceptación de su declaración, salvo que surja algún problema de cumplimiento que requiera una revisión adicional.

A principios del pasado mes de marzo, Brandon Lord indicó que más de 330.000 importadores habían realizado más de 53 millones de operaciones, en las que depositaron o pagaron aranceles conforme a la IEEPA, por un importe total de aproximadamente 166.000 millones de dólares.