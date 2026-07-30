España crea más empresas, pero también registra más disoluciones en 2026

La demografía empresarial funciona como un termómetro de la economía. Los movimientos de apertura y cierre de compañías no solo reflejan el optimismo de los emprendedores, sino también la capacidad de resistencia del sistema frente a las presiones del mercado. Los datos más recientes publicados por Informa D&B muestran un escenario de contrastes: mientras la creación de empresas vive un momento de dinamismo, la disolución de sociedades también se acelera, lo que aumenta la necesidad de disponer de información de empresas exhaustiva para navegar en un entorno de alta volatilidad.

Según el estudio "Demografía empresarial" correspondiente al primer semestre de 2026, España registró 73.004 nuevas constituciones, lo que supone un incremento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este impulso emprendedor convive con una cara más amarga: las disoluciones de sociedades han crecido un 12%, alcanzando las 17.436 en el mismo periodo, mientras que los procedimientos concursales descienden un 5% hasta 3.382.

Este panorama mixto evidencia que, aunque el país sigue generando nuevas oportunidades de negocio, la supervivencia corporativa se enfrenta a desafíos estructurales significativos. En este contexto, profundizar en la identidad y trayectoria de las compañías resulta fundamental para mitigar riesgos antes de establecer cualquier alianza comercial.

Un análisis sectorial y geográfico de la actividad empresarial

El dinamismo no se reparte de forma uniforme. El sector de Construcción y actividades inmobiliarias lidera tanto las aperturas como las disoluciones. En el primer semestre de 2026, ha concentrado el 26% de las nuevas empresas, pero también una de cada cuatro disoluciones totales. El Comercio, por su parte, es el sector que más procedimientos concursales acumula, un 23%.

A nivel territorial, Madrid, Cataluña y Andalucía siguen siendo los grandes polos de actividad, sumando conjuntamente casi el 58% de todas las nuevas empresas del país. No obstante, Cataluña encabeza la concentración de procedimientos concursales (26%), seguida de Madrid (21%), que es la que más disoluciones registra durante estos seis meses, el 25,5% del total, lo que refuerza la idea de que la mayor actividad económica lleva aparejada una mayor exposición a situaciones de insolvencia.

Estas cifras confirman que el riesgo empresarial es una variable dinámica. La evolución de un sector en una región concreta puede cambiar significativamente en pocos meses, lo que obliga a los gestores a ir más allá del análisis macroeconómico y centrarse en la realidad individual de sus clientes y proveedores.

Profesional analizando datos. | Swello

La importancia de la transparencia y el conocimiento profundo del mercado

Ante un volumen de más de 73.000 nuevas empresas anuales y miles de disoluciones y procedimientos concursales, la incertidumbre se convierte en un riesgo operativo constante. Las empresas necesitan datos veraces para evaluar a sus relaciones con otras compañías; necesitan herramientas que estructuren esa información para que sea útil en la toma de decisiones.

En este sentido, la capacidad para identificar quién está detrás de una sociedad, cuál es su vinculación con otras empresas o si pertenece a un grupo internacional es crítica. El análisis de la demografía empresarial nos dice que muchas sociedades nacen cada día, pero no todas cuentan con la misma solidez o trayectoria para afrontar compromisos a largo plazo.

Disponer de acceso a información de empresas actualizada permite a los directivos verificar datos como la actividad real de una compañía, sus administradores, sus resultados, su presencia en registros de impagos o su solvencia histórica. Los informes de eInforma, con información de empresas proveniente de fuentes públicas oficiales, permiten consultar desde datos básicos de contacto hasta detalles de riesgo y solvencia, en España y también en el resto del mundo a través de la red de Dun & Bradstreet, proporcionando la trazabilidad necesaria para operar con seguridad.

Prevención frente a la volatilidad del tejido empresarial

El hecho de que los concursos de acreedores hayan descendido un 5% interanual es una señal positiva, pero no debe ocultar el aumento de las disoluciones. Muchas compañías optan por el cese de actividad sin pasar por un proceso concursal previo y sin comunicarlo oficialmente, lo que puede sorprender a proveedores y acreedores si no se han monitorizado las señales de alerta.

El uso de información empresarial de calidad ayuda a las organizaciones en varios ámbitos:

Selección de socios estratégicos: Antes de firmar un contrato de suministro, es vital conocer la capacidad operativa y el respaldo financiero de la otra parte.

Vigilancia de la cartera de clientes: Monitorizar cambios en los órganos de administración o en la situación jurídica de los clientes actuales y conocer sus balances o impagados permite anticipar riesgos de cobro.

Análisis de la competencia: Entender los movimientos del mercado y cómo están evolucionando otros actores del sector.

La información como base de la supervivencia

En un entorno donde el riesgo de impago y la desaparición de sociedades son realidades tangibles, las decisiones basadas en impresiones o relaciones de confianza ya no son suficientes. Minimizar la incertidumbre requiere apoyarse en información económica y mercantil contrastada. Solo a través del conocimiento profundo de las empresas con las que interactuamos es posible reducir la exposición al riesgo y construir relaciones comerciales duraderas y seguras.