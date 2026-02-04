Feijóo y la ley antidesahucios: “Es expropiar a un arrendador”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en Binéfar (Huesca) que con el decreto antidesahucios aprobado por el Consejo de Ministros lo que está intentando el Gobierno de España es “expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta y, encima, decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace”.

En rueda de prensa, tras visitar la empresa cárnica Fribin, Núñez Feijóo dejó claro que “los culpables de que no haya política social en nuestro país, de que las familias vulnerables no tengan la atención que necesitan, es el Gobierno, no los ciudadanos” y que “los ciudadanos no son culpables de que una familia vulnerable no tenga dinero para la educación o para el gas, o no tenga dinero para pagar su alquiler”. “Esto simplemente es algo inaudito, que se le diga a una persona que tiene una vivienda, fruto de su esfuerzo, fruto de su trabajo, que tiene que renunciar a la renta de alquiler porque el Gobierno es incapaz de ayudar a la familia vulnerable y que el responsable es el ciudadano individual: es lo contrario a una política social, es la claudicación y la dimisión de las políticas sociales que le corresponden a las administraciones públicas”, enfatizó.

Mentiras del Gobierno

De esta forma, continuó Feijóo, “se ha acreditado, por tanto, que el Gobierno estaba mintiendo a los pensionistas, mintiendo a los ciudadanos, utilizando las pensiones como escudo para su falta de política social, de responsabilidad, de política de vivienda pública, en definitiva, para su falta de sensibilidad social y de políticas sociales efectivas”, en alusión al decreto ómnibus. “Si llegamos a la conclusión de que un ciudadano que tenga dificultades para sus necesidades básicas lo que puede es no pagar al que tiene un supermercado, no pagar al que tiene una casa arrendada o no pagar al que está prestando un servicio, eso no es una política social, eso es lo contrario”, incidió.

En respuesta a las declaraciones de Lara Hernández (Sumar), donde afirmó que la ocupación ilegal de viviendas no existe, el líder del PP insistió en que el Gobierno de España “no tiene la facultad de expropiar a una arrendador”, añadiendo que “este tipo de expropiaciones son de otras latitudes y de otros territorios, no de una democracia occidental como la española”. “Hay 80.000 personas que no están percibiendo la renta de sus casas que las han puesto a disposición del alquiler y hay más de 40.000 personas que tienen ocupada su propiedad a través de personas que de forma ilegal están ostentando la posesión de sus bienes”, lamentó Feijóo.

Tellado: “No vamos a tragar con un mal llamado escudo social” El secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó que el Grupo Popular votará en el Congreso a favor del decreto que revaloriza las pensiones, después de que el Gobierno sacase esa subida del decreto de escudo social, como pedía el PP. Sin embargo, Tellado reiteró su rechazo al otro decreto que aprobó también este martes el Consejo de Ministros y que recoge cambios en la moratoria de desahucios por entender que se traslada a los particulares una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas. “Nosotros no estamos dispuestos a tragar con un mal llamado decreto del escudo social que no es ningún escudo”, enfatizó. Tellado aseguró que el PP apoyará la subida de las pensiones una vez que esta medida se desvinculó del decreto ómnibus, pero reiteró su rechazo al denominado escudo social, al considerar que traslada a los particulares una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas. “Una vez que la cuestión de las pensiones se ha sacado de ese decreto ómnibus, nosotros ya hemos manifestado desde el primer momento, y el Gobierno lo sabía, que nuestro voto es favorable para subir las pensiones en nuestro país”, afirmó Tellado, quien considera que lo ocurrido en las últimas semanas evidencia “la debilidad parlamentaria del Gobierno para legislar y para gobernar”. En este sentido, el dirigente “popular” denunció que el Ejecutivo recurre de forma sistemática al decreto ley como fórmula de presión a sus socios parlamentarios, planteando un “lo tomas o lo dejas” que, a su juicio, el PP no está dispuesto a aceptar.