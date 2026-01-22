Feijóo pide a Sánchez y a la UE aplazar el pacto con Mercosur

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que no entre en vigor el acuerdo de Mercosur si no hay “plena certeza” de que se aprobarán las “garantías que necesita el campo español”. En un mensaje en la red social X, Feijóo dijo comprender que la situación geoestratégica aconseja formalizar esa alianza entre la UE y América Latina, pero indicó que la posición del PP “no ha cambiado”.

Así, explicó que la entrada en vigor de Mercosur solo puede producirse una vez que se apruebe “un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas”; “el refuerzo de los controles en frontera”; y “la reducción de las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el gobierno central”. Feijóo aseguró que Vox, BNG y los independentistas “complicaron” este miércoles la aprobación de esas garantías. “Y es un error. Pero sin ellas, el PP no puede apoyar la aprobación provisional del tratado. Así no”, apostilló.

Por todo ello, el jefe de la oposición solicitó “formalmente al Gobierno de España y a la Comisión la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español”. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió ayer a la Comisión que no active el acuerdo con Mercosur hasta que “se garantice la protección” de los agricultores y ganadores españoles.

Votos contrarios

Los eurodiputados de Vox y de formaciones españolas de izquierda como Sumar, ERC y BNG apoyaron este miércoles en Bruselas la propuesta de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que retrasará su tramitación, mientras que los de PP, PSOE, PNV y los dos elegidos en la lista de Se Acabó La Fiesta (SALF) que encabezó Alvise votaron en contra de esa iniciativa en el Parlamento Europeo. La propuesta de pedir un dictamen jurídico sobre el tratado al Alto Tribunal Europeo, formulada por grupos de izquierda ante las dudas por la compatibilidad del derecho comunitario, salió adelante con una diferencia de diez votos de diferencia.

Cuerpo apuesta por poner ya en marcha el acuerdo El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, apostó por la implementación “inmediata” del acuerdo entre la UE y Mercosur, pese a que el Parlamento Europeo acordó denunciar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario. “No es la primera vez que esto sucede y esto no quita que se pueda comenzar de manera inmediata con la implementación y para eso va a empujar España”, aseguró el responsable económico del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación en Davos. De hecho, Carlos Cuerpo explicó que esta misma situación se atraviesa ahora con el acuerdo con Canadá. “Es un acuerdo que no ha terminado su proceso de ratificación, pero ya se está implementando desde hace años”, señaló. Por ello, el Gobierno de España defenderá su posición para que la implementación sea inmediata. Según Cuerpo, hay análisis que señalan que por cada mes que se retrasa la implementación de este acuerdo, hay pérdidas en términos de PIB para la Unión Europea de más de 4.000 millones de euros. “No hay tiempo que perder”, enfatizó.