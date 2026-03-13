La Fundación “la Caixa” colabora en el programa de empoderamiento para mujeres con discapacidad de Cocemfe

Cocemfe ha puesto en marcha en 2026 la décima edición de su Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica, una iniciativa que se desarrolla en siete comunidades autónomas con el apoyo del Programa Incorpora de Fundación “la Caixa”. El proyecto busca reforzar la autonomía personal, la participación social y las oportunidades laborales de las participantes mediante itinerarios personalizados y un acompañamiento continuado.

El balance de 2025 refleja el alcance de esta intervención: 535 mujeres con discapacidad participaron en el programa, que sumó 1.768 horas de atención individualizada y 711 horas de sesiones grupales centradas en empoderamiento, habilidades prelaborales y alfabetización digital. Como resultado, 114 participantes accedieron al empleo y se consolidó el trabajo comunitario con la colaboración de 47 administraciones y entidades sociales y la presencia del proyecto en siete ferias y eventos de empleo.

La secretaria de Organización de Cocemfe, Marta Valencia, subraya que estos diez años de trabajo, posibles gracias al apoyo del Programa Incorpora de Fundación “la Caixa”, han permitido consolidar “un modelo de acompañamiento integral y sostenido en el tiempo, que responde a las necesidades reales de las mujeres con discapacidad y contribuye a mejorar su autonomía y su empleabilidad”. Las participantes, por su parte, destacan el valor del acompañamiento continuado y la orientación que reciben.

Acompañamiento

Entre esos testimonios se encuentra el de María del Carmen Domínguez, de 49 años y vecina de Ourense, pensionista por incapacidad permanente total. Tras un proceso oncológico, convive con una discapacidad orgánica e invisible y con un trastorno adaptativo, lo que le ha obligado a reconstruirse personal y emocionalmente. Madre de un niño de 11 años con síndrome de Tourette, impulsó en 2025 la creación y presidencia de la Asociación Tourette Galicia.

“El programa me ha ayudado especialmente a nivel psicológico, permitiéndome ver que no estoy sola, que hay otras personas en situaciones similares que siguen avanzando”, explica. Subraya que esa experiencia ha sido clave para su empoderamiento como mujer con discapacidad y valora poder trasladar sus demandas, necesidades e inquietudes en un espacio seguro. “Compartir, acompañar y empoderarme para seguir adelante”, resume. Al igual que otras participantes, reclama que se reconozca que la discapacidad invisible existe y limita, y reivindica ser vista no solo por la enfermedad, sino por su capacidad de aportar, luchar y cuidar de los demás.