Gráfico | Cifra récord de gasto en pensiones con una subida del 6,2% en agosto

La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.373,44 euros mensuales en agosto, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.