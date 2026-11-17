Un escaparate con anuncios de pisos a la venta en una inmobiliaria de Madrid.

La compraventa de viviendas cayó un 13,4% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 54.548 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso devuelve al mercado inmobiliario a tasas negativas después del repunte registrado en agosto y supone la mayor caída interanual en más de dos años.

El retroceso se produce después de un 2025 especialmente dinámico y se mantiene en el acumulado del ejercicio: entre enero y septiembre, las compraventas de viviendas acumulan una caída del 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La vivienda usada concentra la mayoría de las operaciones

La vivienda de segunda mano concentra buena parte de las operaciones registradas en septiembre. En concreto, se realizaron 42.403 compraventas de viviendas usadas, un 14% menos que un año antes.

Por su parte, las operaciones sobre vivienda nueva bajaron un 11,6%, hasta las 12.145. De este modo, la vivienda usada representó el 77,7% del total de compraventas del mes, frente al 22,3% correspondiente a vivienda nueva.

Pese al fuerte descenso interanual, el mercado experimentó una evolución positiva respecto a agosto. Las compraventas aumentaron un 10,6% en un mes, con un crecimiento del 15,4% en vivienda nueva y del 9,3% en vivienda usada.

La vivienda protegida cae con más fuerza

Por régimen de vivienda, las operaciones sobre inmuebles libres alcanzaron las 51.180 compraventas, un 12,8% menos que en septiembre de 2025. La vivienda protegida registró un descenso todavía mayor, del 21,6%, hasta las 3.368 operaciones.

La vivienda libre concentró así el 93,8% de todas las compraventas registradas durante el mes, mientras que la protegida supuso el 6,2%.

Navarra resiste mientras Galicia también afronta el retroceso

La caída fue generalizada entre las comunidades autónomas. Navarra fue la única que no registró una tasa anual negativa, al mantener sus compraventas en el mismo nivel que en septiembre de 2025.

En el extremo contrario se situaron País Vasco (-23,1%), Baleares (-22,4%) y Madrid (-21,2%), que registraron los mayores descensos interanuales.

El dato estatal dibuja así un mercado inmobiliario con menos operaciones que hace un año, aunque con una recuperación mensual tras el comportamiento habitual del mes de agosto.