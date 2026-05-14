Gráfico | El IPC baja al 3,2% en abril impulsado por el descenso de la electricidad y los paquetes turísticos

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en abril en el 3,2%, dos décimas menos que en marzo, según los últimos datos publicados. La moderación de la inflación estuvo marcada principalmente por la caída del precio de la electricidad y por un menor encarecimiento de los paquetes turísticos respecto al mismo mes del año anterior.

La vivienda y el ocio tiran a la baja del IPC

Entre los grupos con mayor influencia negativa sobre la evolución de los precios destacó el de Vivienda, cuya variación anual cayó hasta el 1,9%, casi dos puntos menos que el mes anterior. Este descenso estuvo relacionado con la evolución de los precios de la electricidad, que bajaron con mayor intensidad que en abril de 2025.

También contribuyó a la moderación de la inflación el grupo de Actividades recreativas, deporte y cultura, que registró una tasa anual del 0,7%, más de un punto y medio inferior a la de marzo. En este caso, la bajada se explica porque los paquetes turísticos aumentaron menos que hace un año.

Todas las comunidades registran tasas positivas

El IPC mantuvo tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas durante abril.

La Comunidad de Madrid presentó el dato más elevado, con una inflación del 3,8%, mientras que las tasas más bajas correspondieron al Principado de Asturias y Extremadura, ambas con un 2,7%.

Gráfico

Consulta aquí la evolución del IPC, en el siguiente gráfico.