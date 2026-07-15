Gráfico | El IPC en Ourense baja una décima en junio y se coloca por encima de la media nacional

La inflación continúa mostrando una tendencia moderada a la baja en la provincia de Ourense. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual se situó en junio de 2026 en el 3,3%, lo que supone un descenso de una décima respecto a mayo, cuando alcanzó el 3,4%.

La comparación con el mismo mes del año anterior refleja el evidente incremento de los precios. En junio de 2025, la tasa interanual del IPC en la provincia era del 2,1%, por lo que la inflación actual es 1,2 puntos superior a la registrada hace doce meses.

La evolución del último año muestra una trayectoria ascendente durante buena parte de 2025. Tras partir del 1,7% en mayo de ese año, la inflación fue ganando intensidad hasta alcanzar el 3,2% en septiembre. Posteriormente se moderó y cerró el ejercicio en el 2,7%, llegando incluso al 2,6% en enero de 2026.

La inflación nacional se mantiene en el 3,2%

En el conjunto de España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en junio su tasa interanual en el 3,2%, el mismo nivel registrado en abril y mayo, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este resultado, la inflación acumula ya cuatro meses consecutivos por encima del 3%, en un contexto marcado por el impacto energético derivado de la crisis internacional y la guerra en Irán.

El principal factor que impulsó los precios fue el encarecimiento de la electricidad y el gas, debido al inicio de la retirada de las medidas fiscales aplicadas por el Gobierno para reducir la factura energética. Desde el 1 de junio comenzó la desactivación gradual de las rebajas en el IVA y en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como de otros beneficios aplicados a diferentes fuentes de energía.

En sentido contrario, los precios del transporte contribuyeron a moderar la inflación gracias al descenso de los combustibles. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se redujo una décima respecto a mayo y se situó en el 2,9%. En comparación con el mes anterior, el IPC aumentó un 0,6% en junio, cinco décimas más que en mayo, acumulando ya cinco meses consecutivos de incrementos mensuales.

Asimismo, el IPC armonizado (IPCA), utilizado para las comparaciones en la Unión Europea, se mantuvo en el 3,6% interanual, con una subida mensual también del 0,6%.