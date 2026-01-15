Gráfico | El IPC en Ourense cierra 2025 en el 2,7%, por debajo de la media nacional

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Ourense cerró 2025 con un aumento del 2,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este valor refleja una moderación frente a ejercicios anteriores y se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, que alcanzó el 2,9%.

El dato es similar al de Galicia, que se colocó en un aumento del 2,6%. En concreto, la vivienda se encareció un 4,9%, los alimentos y bebidas no alcohólicas un 3,2%, y el tabaco y alcohol subieron un 3,8%. Otros sectores como la medicina (+2,1%), menaje (+0,4%), transporte (+1,2%), comunicaciones (+1,5%), ocio y cultura (+0,8%) y enseñanza (+2,8%) también registraron incrementos, al igual que hoteles, cafés y restaurantes, con un aumento del 4,2% durante 2025.

A nivel nacional, el IPC interanual bajó una décima en diciembre, situándose en el 2,9%, debido principalmente a la reducción de los precios de carburantes y lubricantes y a un menor aumento en los paquetes turísticos frente a 2024. Esta caída encadena dos meses consecutivos de descensos tras el máximo registrado en octubre de 3,1%.

Por sectores, el transporte recortó un punto su tasa anual hasta el 1,8%, mientras que ocio y cultura pasó a un 0,5%, siete décimas menos que en noviembre. En contraste, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron dos décimas hasta el 3%, su nivel más alto desde julio de 2024, principalmente por el aumento de precios de legumbres, hortalizas, aceites y grasas, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que atribuye este repunte al efecto base en aceites y grasas.

En promedio, la inflación anual en España cerró 2025 en el 2,7%, una décima por debajo de 2024. El Ministerio destaca que la inflación sigue moderándose y permanece por debajo del incremento salarial, lo que permite ganancias de poder adquisitivo para los hogares.