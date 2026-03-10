El Ibex 35 abre con una subida del 2,3% tras caer el petróleo y las palabras de Trump sobre el fin de la guerra

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes con una subida del 2,34%, lo que le ha llevado a situarse en 17.324,2 puntos poco después de la apertura, impulsado por la caída del precio del petróleo y por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que la ofensiva contra Irán está “prácticamente terminada”.

En una entrevista telefónica con la cadena CBS, Trump afirmó que el conflicto “se va a terminar muy rápido” porque, según sostuvo, Irán “no tiene ya capacidad militar”.

Subidas en las bolsas internacionales

El optimismo también se trasladó a los mercados internacionales. En Wall Street, la jornada anterior cerró con avances: el Dow Jones Industrial Average subió un 0,5%, el S&P 500 avanzó un 0,83% y el Nasdaq Composite repuntó un 1,38%.

En Asia, el Nikkei 225 de Japón ganó un 3%, mientras que el Hang Seng Index de Hong Kong subió un 2,17% y el Shanghai Composite avanzó un 0,65%.

Las principales bolsas europeas también abrían en positivo: CAC 40 de París subía un 1,88%, FTSE 100 de Londres un 1,44%, el DAX de Fráncfort un 2,09% y el FTSE MIB de Milán un 2,52%.

Caída del petróleo

El precio del petróleo registraba fuertes descensos en la apertura europea. El barril de Brent crude oil, referencia en Europa, bajaba un 8,55%, hasta los 90,4 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, caía un 8,87%, hasta los 86,15 dólares.

Estas caídas llegan después de que Trump advirtiera a Irán de que Estados Unidos responderá con más fuerza si el país intenta interrumpir el tráfico de petróleo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Movimiento de empresas del Ibex

En el plano empresarial, Repsol ha actualizado sus previsiones para el periodo 2026-2028, con un plan de inversiones de entre 8.500 y 10.000 millones de euros y el objetivo de repartir 3.600 millones en dividendos durante los próximos tres años.

Sin embargo, en los primeros compases de la sesión, la energética lideraba las caídas del selectivo con un -7,49%, seguida de IAG (-1,69%) y Naturgy (-0,24%). En el lado contrario destacaban ArcelorMittal (+5,76%) y Fluidra (+4,37%).

Por otro lado, el Tesoro Público de España vuelve este martes a los mercados con una subasta de letras a tres y nueve meses con la que espera captar entre 2.500 y 3.500 millones de euros.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1656 dólares, mientras que el interés del bono español a diez años se situaba en el 3,269%.