Inditex suma a Goirigolzarri como consejo y sube Ortega y Maceiras hasta 1,05 y 2,95 millones

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, el secretario del consejo, Javier Monteoliva Díaz (d), y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras (i), durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo Inditex.

La junta general ordinaria de accionistas de Inditex ha aprobado este martes el nombramiento del expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de la entidad entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía. Goirigolzarri, que también fue consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia, sustituirá a Rodrigo Echenique, que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo 12 de julio.

Durante su intervención, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha agradecido su labor al hasta hoy consejero independiente coordinador, Rodrigo Echenique, por "sus 12 años de rigor, dedicación y compromiso". "Ha sido un honor compartir este camino contigo. Muchísimas gracias por todos estos años. Sabes que siempre formarás parte de esta historia compartida", ha subrayado Ortega.

Asimismo, la junta ha aprobado la reelección de Óscar García Maceiras, con la categoría de consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales, y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana, con la categoría de independientes.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega (c), el secretario del consejo, Javier Monteoliva Díaz (3d), y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras (3i), durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo Inditex, | M. Dylan

De esta forma, el consejo de administración de Inditex está compuesto en un 50 % por hombres y un 50 % por mujeres, con lo que mantiene una composición "plenamente alineada con los más altos estándares de diversidad de género y equidad", según ha indicado el secretario general del consejo, Jaime Monteoliva, en el marco de la entrada en vigor de la nueva normativa sobre representación paritaria en los órganos de administración de las sociedades cotizadas.

Dicha norma establece que los consejos de las cotizadas deben tener, al menos, un 40 % de personas del sexo menos representado el 30 de junio de 2027, si bien esta obligación se acorta un año, hasta el 30 de junio de 2026, para las empresas de mayor capitalización, las del Ibex 35.

En Inditex, esta presencia femenina se proyecta también de forma especialmente relevante en la estructura de gobierno de la sociedad, ya que están presididos por mujeres tanto el consejo de administración como dos de sus comisiones consultivas, además de mantenerse una elevada representación femenina en el conjunto de las comisiones.

Subida de remuneraciones

Por otra parte, la junta de accionistas ha aprobado una actualización de las remuneraciones para el consejero delegado, Óscar García Maceiras, la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, y los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Así, con la nueva política de remuneraciones, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2027, el CEO y la presidenta no ejecutiva de Inditex verán incrementadas sus retribuciones ante los "excelentes" resultados, desempeño operativo y creación de valor para el accionista entre el cierre de los ejercicios 2021 y 2025, periodo marcado por un contexto macroeconómico "complejo" de elevada volatilidad financiera, incertidumbre e inflación de costes.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras. | M. Dylan

La retribución fija de García Maceiras aumentará de 2,5 a 2,95 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7 % anualizado desde la junta general de accionistas de 2022, en la que se estableció la remuneración actualmente vigente. Este importe está previsto que se mantenga sin variación durante todo el periodo de vigencia de la política retributiva, es decir, hasta el ejercicio 2029.

El incremento anualizado entre 2022 y 2029 será del 2,2 %, un nivel que, según el grupo, se sitúa por debajo de la evolución de la remuneración media de la plantilla de Inditex en el mismo periodo y de la evolución de la retribución fija de los primeros ejecutivos del Stoxx Europe 50, que entre 2021 y 2025 fue del 24,2 %.

Al incrementarse la retribución fija, también aumenta la cuantía absoluta de la retribución variable anual, al venir determinada como un porcentaje del salario fijo, si bien la remuneración variable a largo plazo se mantiene sin cambios.

No obstante, este incremento en la retribución variable anual solo se materializará si se cumplen los objetivos establecidos en el plan de negocio y presupuestos, manteniéndose así la filosofía de "pay for performance".

Respecto a los elementos variables de la retribución del CEO, se elevará la retribución variable anual objetivo del 120 % al 150 % de la retribución fija y se entregará un 30 % de la retribución variable devengada en acciones, con obligación de mantenerlas durante dos años.

Así, la retribución total de García Maceiras por sus funciones ejecutivas aumentará de 7,3 a 9,175 millones de euros, equivalente a un incremento del 5,2 % anualizado desde la junta de 2022.

Marta Ortega

Por su parte, Marta Ortega también verá actualizada su remuneración como presidenta del consejo de administración, al pasar de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que supone un incremento del 3,5 % anualizado desde la junta general de accionistas de 2022.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega. | M. Dylan

La Comisión de Retribuciones considera que esta actualización refleja "adecuadamente" la relevancia institucional, estratégica y representativa asociada al desempeño de la presidencia no ejecutiva en un grupo con la dimensión, presencia internacional y complejidad operativa de Inditex.

Desde 2022, bajo el liderazgo de Ortega, el grupo ha reforzado su posicionamiento internacional y la proyección global de sus marcas, consolidando además la calidad y el reconocimiento externo de sus prácticas de gobierno corporativo y fortaleciendo la representación institucional de la sociedad. Igualmente, la remuneración por pertenencia al consejo pasará de 100.000 a 150.000 euros, lo que representa un incremento del 2,6 % anualizado desde 2011, cuando se fijó la cuantía actualmente vigente.

La Comisión de Retribuciones considera que la evolución de la actividad y funcionamiento del consejo de administración durante los últimos años refleja un incremento "significativo" en el nivel de dedicación y responsabilidad exigido a sus miembros, tanto por el aumento del número de sesiones y materias objeto de supervisión como por la creciente complejidad regulatoria, estratégica y de sostenibilidad asociada a la actividad del grupo.

Dividendo

Igualmente, la junta de accionistas de Inditex ha aprobado un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción. El dividendo se compone de dos pagos de 0,875 euros por acción: el primero se abonó el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Por último, la junta de accionistas de Inditex ha dado luz verde a la reelección de EY como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo para 2026, a la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029 y al informe anual de remuneraciones correspondiente al ejercicio social 2025.