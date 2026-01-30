El IPC se modera e inicia 2026 en el 2,4% por luz y gasolinas

La caída de los precios de los carburantes impulsa el descenso del IPC en enero, beneficiando el bolsillo de los conductores.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso de cinco décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística explicó que la evolución del primer mes de 2026 se debe, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a los precios de la electricidad, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

Menor inflación

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacó que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, “permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo”.

El INE incorporó en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en enero se mantuvo en el 2,6% por tercer mes consecutivo.

De confirmarse esta tasa del 2,6%, la inflación subyacente se mantendría en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

En términos mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), el IPC bajó un 0,4%, su mayor retroceso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó cinco décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del -0,7%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el primer mes del año, según apuntó Estadística.

En la nueva base de Estadística se revisa la cesta de la compra, se actualizan ponderaciones y se introducen algunas novedades metodológicas.

Aguacates dentro del IPC

Así, entran al IPC productos como los aguacates, los arándanos, en la alimentación; los refrescos de té y la cerveza con limón, entre las bebidas, y las radiografías en los servicios médicos, mientras que salen otros considerados en desuso, como la corbata y el pañuelo. Estadística explicó además que el IPC base 2025 incorpora mejoras en el proceso de recogida y grabación de los precios.