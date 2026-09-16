La luz se dispara en la primera quincena de septiembre y el recibo será el más alto desde 2022

El precio de la luz en la primera quincena de septiembre se ha disparado y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada (PVPC) por encima de los 100 euros al mes, lo que lo situaría como el más caro desde 2022, en plena crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, según los datos de Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, de mantenerse los precios registrados durante la primera mitad del mes, la factura se situaría en 106,57 euros, según la estimación de la asociación. Habría que remontarse a septiembre de 2022 para encontrar un recibo más elevado, cuando alcanzó los 137,93 euros.

Con respecto a la evolución interanual, el recibo de esta primera quincena ha aumentado un 30,5% respecto al mismo periodo de septiembre de 2025. Si se extrapolan los datos a un mes completo, la factura se situaría entonces en 81,49 euros.

En los últimos años, la factura del usuario medio en septiembre ha sido de 81,49 euros en 2025, 70,62 euros en 2024, 76,37 euros en 2023 y 137,93 euros en 2022. Con los datos de la primera quincena de septiembre, la subida respecto a agosto —que ya era el mes más caro del año— alcanza el 10,3%.

El precio medio del kWh de energía consumida durante esta primera quincena ha sido de 30,36 céntimos en horario punta, 20,96 céntimos en el llano y 24,22 céntimos en el valle, con impuestos indirectos incluidos. Así, el precio de la energía ha aumentado respecto a septiembre de 2025 un 24,6% en punta, un 34,5% en llano y un 53,6% en valle.

Un recibo al alza desde mayo

La factura del usuario medio no ha dejado de incrementarse desde mayo, cuando alcanzó los 75,63 euros, frente a los 60,99 euros de abril. En junio se situó en 79,08 euros, en julio subió hasta los 93,65 euros y en agosto alcanzó los 96,65 euros, convirtiéndose en el mes más caro de lo que va de año, según Facua.

El usuario medio utilizado por la asociación en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales. Para calcular el recibo, Facua toma como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que concentra el 45% del consumo en horario valle, el 29% en punta y el 26% en llano.

Facua reclama cambios regulatorios

Ante esta evolución de los precios, Facua ha reclamado al Gobierno "cambios regulatorios de calado" para acabar con los que considera "desproporcionados márgenes" del sector de la generación eléctrica. Además, la asociación pide que la energía nuclear y la hidráulica salgan de la subasta diaria y pasen a estar sometidas a un precio fijado por el Ejecutivo, que se revise cada varios meses.