Los mercados apuntan que la Fed subirá los tipos 25 puntos

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Funcas eleva su previsión del PIB para el 2026 hasta el 2,5%
REUNIÓN MAÑANA
El consenso de los analistas coincide en que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) acometerá una subida de 25 puntos básicos en su reunión de hoy ante los sostenidos datos de inflación en el país norteamericano y con un Kevin Warsh convencido de mantener a raya los precios. La tasa de inflación de Estados Unidos volvió a situarse en el 3,4% agosto, misma cifra que un mes antes, con lo que no muestra signos de moderación. Más aún, la inflación lleva por encima del objetivo de la Fed -el 2%- durante los últimos cinco años. La guerra de Irán elevó los precios de la energía y presionado sobre la tasa general, mientras que el mercado de trabajo estadounidense continúa mostrando signos de fortaleza en los últimos meses. Ante esta situación y teniendo en cuenta el mandato dual de la Fed, control de precios y máximo empleo, los mercados sostiene que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, no tiene otra opción que subir la tasa de referencia.
Warsh fue claro al atajar hace pocas semanas en el simposio de Jackson Hole el tema de la inflación, asumiendo que la situación es “preocupante”, y aunque señaló que los datos de inflación durante el verano fueron mejor de lo esperado, “no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente”. El guardián del dólar aseveró que el banco central tiene “trabajo por hacer”.
Precisamente, este cambio de lenguaje sobre el control de la inflación, mucho más claro y severo, fue uno de los factores por el que los analistas no dudan de un endurecimiento de la política monetaria. “Tras adoptar una postura más restrictiva en junio y luego retractarse en la conferencia de prensa del FOMC de julio, el presidente Warsh se vio presionado para aclarar la función de reacción de la Reserva Federal bajo su liderazgo en Jackson Hole”, afirmaron desde ING.
En julio, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed optó mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, de tal manera que se prevé que el rango se eleve hasta el 3,75% y 4%. De hecho, Jenny Zeng, director financiero de Renta Fija de Allianz Global Investors, explicó que este nivel de tipos de interés todavía no significa un terreno restrictivo, al tiempo que “las condiciones financieras generales continúan siendo laxas. Además, dentro del Comité crece el respaldo a nuevas subidas de tipos, algo que quedó patente en julio, cuando tres miembros emitieron votos discrepantes apostando por una postura más agresiva”, añadió. El FOMC rompió su unanimidad en su pasada cita y contó con 9 votos por mantener y 3 por endurecer la política monetaria. Recientemente, Michael Barr, gobernador del banco central, ya adelantó que apostaría por un aumento de la tasa de referencia si la inflación continuaba al alza.
La situación en el mercado de bonos estadounidense, que ya abarca a múltiples mercados internacionales, con el rendimiento del bono a 10 años marcando este jueves máximos desde 2007, también preocupa a la Fed e inclina todavía más la balanza hacia un endurecimiento monetario. No obstante, al dar ya por descontada la subida, los inversores se mantendrán atentos a la publicación de previsiones.
“La primera subida de tipos en 1.148 días ya está ampliamente descontada por el mercado, por lo que la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU dependerá ahora de las proyecciones de inflación y de las previsiones de tipos oficiales. Nuestras previsiones revisadas para el bono a 10 años se sitúan por debajo de los tipos forward, ya que anticipamos un endurecimiento monetario menor al que descuentan los tipos del mercado monetario”, argumentó Afonso Borges, investigador de Renta Fija de Julius Baer.Las proyecciones de inflación tendrán la mayoría de la atención hoy, así como las palabras de Warsh posteriores a la decisión de tipos, mientras los mercados ya parecen adelantar otra subida de tipos en el futuro cercano, aunque todo dependerá de la evolución de los precios y los conflictos geopolíticos.
Una subida de los tipos de interés pondrá contra las cuerdas a Kevin Warsh apenas cinco meses después de acceder al cargo de presidente de la Fed ante las firmes peticiones del presidente Trump para reducir los tipos de interés, una situación ya vivida con el predecesor en el puesto, Jerome Powell. “¡Bajen las tasas de interés porque EEUU tiene un crédito mucho más sólido que en los últimos tiempos!”, exigió el inquilino de la Casa Blanca hace diez días en un mensaje en redes sociales, en el que posteriormente añadió, de lo contrario, dejaría de comerciar con los países con los que EEUU tiene déficit. De hecho, el mandatario instó al banco central a imponer la tasa de interés más baja del mundo, “como en los viejos tiempos”, y señaló que el instituto emisor, con su “nuevo y gran líder” -en referencia a Warsh-, tiene que “espabilar”. Las exigencias del mandatario estadounidense para reducir la tasa de referencia se convirtieron en la tónica general de su mandato.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Funcas eleva su previsión del PIB para el 2026 hasta el 2,5%
REUNIÓN MAÑANA
Los mercados apuntan que la Fed subirá los tipos 25 puntos
POLÍTICA MONETARIA
La Reserva Federal desafía a Trump con la primera subida de tipos desde 2023
Lo último
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 17 de septiembre
SE ELEVA LA TENSIÓN
Von der Leyen cree que Rusia pretende “provocar” a la UE
TENSIONES EN EUROPA
La UE estudia crear una OTAN propia con Canadá y sin EEUU
INCENDIO EN MASIDE
Rescatan a una persona tras precipitarse por un talud en Boborás